Bugünkü canlı US Nerite Dollar qiyməti 0,969025 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USND / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USND qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı US Nerite Dollar qiyməti 0,969025 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USND / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USND qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

USND Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USND Qiymət Məlumatları

USND Rəsmi Veb-saytı

USND Tokenomikası

USND Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

US Nerite Dollar Logosu

US Nerite Dollar Qiyməti (USND)

Siyahıya alınmadı

1 USND / USD Canlı Qiyməti:

$0,970181
$0,970181$0,970181
-1,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
US Nerite Dollar (USND) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:51:48 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,939391
$ 0,939391$ 0,939391
24 saat Aşağı
$ 0,990182
$ 0,990182$ 0,990182
24 saat Yüksək

$ 0,939391
$ 0,939391$ 0,939391

$ 0,990182
$ 0,990182$ 0,990182

$ 1,61
$ 1,61$ 1,61

$ 0,938246
$ 0,938246$ 0,938246

-0,60%

-1,93%

-3,67%

-3,67%

US Nerite Dollar (USND) canlı qiyməti $0,969025. USND son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,939391 və ən yüksək $ 0,990182 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USND üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,61, ən aşağı qiyməti isə $ 0,938246 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USND son bir saat ərzində -0,60%, 24 saat ərzində -1,93% və son 7 gündə isə -3,67% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

US Nerite Dollar (USND) Bazar Məlumatları

$ 2,31M
$ 2,31M$ 2,31M

--
----

$ 2,31M
$ 2,31M$ 2,31M

2,38M
2,38M 2,38M

2.384.457,53383502
2.384.457,53383502 2.384.457,53383502

US Nerite Dollar üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,31M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. USND üzrə dövriyyədə olan təklif 2,38M, ümumi təklif isə 2384457.53383502 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,31M təşkil edir.

US Nerite Dollar (USND) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində US Nerite Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,019155972646208.
Son 30 gündə US Nerite Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0348744345.
Son 60 gündə US Nerite Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0139812865.
Son 90 gündə US Nerite Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0369355848619018.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,019155972646208-1,93%
30 Gün$ -0,0348744345-3,59%
60 Gün$ -0,0139812865-1,44%
90 Gün$ -0,0369355848619018-3,67%

US Nerite Dollar (USND) Nədir?

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

US Nerite Dollar (USND) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

US Nerite Dollar Qiymət Proqnozu (USD)

US Nerite Dollar (USND) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? US Nerite Dollar (USND) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? US Nerite Dollar üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

US Nerite Dollar qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

USND Aktivindən Yerli Valyutalara

US Nerite Dollar (USND) Tokenomikası

US Nerite Dollar (USND) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USND tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: US Nerite Dollar (USND) Haqq;nda Suallar

Bugünkü US Nerite Dollar (USND) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USND qiyməti 0,969025 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USND / USD cari qiyməti nədir?
USND / USD cari qiyməti $ 0,969025 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
US Nerite Dollar üçün bazar dəyəri nədir?
USND üçün bazar dəyəri $ 2,31M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USND aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USND aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,38M USD təşkil edir.
USND üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USND ATH qiyməti olan 1,61 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USND qiyməti (ATL) nədir?
USND ATL qiyməti olan 0,938246 USD dəyərinə endi.
USND ticarət həcmi nədir?
USND üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
USND bu il daha da yüksələcək?
USND bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USND qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:51:48 (UTC+8)

US Nerite Dollar (USND) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.576,70
$109.576,70$109.576,70

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,08
$3.826,08$3.826,08

+1,38%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02976
$0,02976$0,02976

+18,80%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,36
$185,36$185,36

+0,15%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,08
$3.826,08$3.826,08

+1,38%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.576,70
$109.576,70$109.576,70

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,36
$185,36$185,36

+0,15%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4801
$2,4801$2,4801

+1,07%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18438
$0,18438$0,18438

+2,05%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044759
$0,0044759$0,0044759

+4.873,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25266
$0,25266$0,25266

+103,61%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5146
$2,5146$2,5146

+93,69%