UrDEX Finance (URD) Tokenomikası
UrDEX Finance (URD) Məlumatları
What is the project about? UrDEX - Decentralized Exchange, Non-Custodial Perpetual DEX, Launchpad Project on the Arbitrum Chain. UrDEX Finance offers a comprehensive range of products and services, including a Decentralized Exchange, a Decentralized Perpetual Exchange, Yield Instruments, AMM framework, Staking, Farming, and Launchpad.
What makes your project unique? UrDEX is a community-driven project that aims to solve the liquidity problem by enabling disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way. The project offers a comprehensive range of products and services, including a Decentralized Exchange, a Decentralized Perpetual Exchange, yield instruments, an AMM framework and staking, and a Launchpad. UrDEX's unique approach is that it intertwines many decentralized markets and instruments, creating a broader range of network effects.
History of your project. UrDEX Finance was formed in January 2023, building Decentralized Exchange, Non-Custodial Perpetual DEX, Launchpad. We all have a lot of experience and qualifications in the Blockchain field, including 27 core members. UrDEX team members are from several countries all over the world.
What’s next for your project? Launching features: 🔹Fully Decentralized and Non-Custodial 🔹Staking and Farming URD 🔹UrDEX Launchpad 🔹Zero Price Impact Trades powered by Chainlink oracles 🔹Fair Launch and DAO-Driven 🔹Loyalty Rewards 🔹Strategic Partners Pool
What can your token be used for?
- Staking: URD holders can stake their tokens in the UrDEX DAO governance system to earn rewards.
- Protocol Fee: Users who use the UrDEX platform pay fees in URD tokens. These fees are used to fund the DAO treasury
- Governance: URD holders can participate in the UrDEX DAO governance system.
- Launchpad: UrDEX Launchpad allows users to stake URD to participate in UrDEX Launchpad
- Incentive Mechanisms: URD rewards are paid out to users who participate in the UrDEX Loyalty Program
UrDEX Finance (URD) Tokenomikası və Qiymət Analizi
UrDEX Finance (URD) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
UrDEX Finance (URD) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
UrDEX Finance (URD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum URD token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
URD tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq URD tokenomikasını başa düşdünüzsə, URD tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
URD Qiymət Proqnozu
URD kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? URD qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.