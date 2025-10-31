Bugünkü canlı UP AND TO THE RIGHT qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UPRIGHT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UPRIGHT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı UP AND TO THE RIGHT qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UPRIGHT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UPRIGHT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

UPRIGHT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

UPRIGHT Qiymət Məlumatları

UPRIGHT Tokenomikası

UPRIGHT Qiymət Proqnozu

UP AND TO THE RIGHT Logosu

UP AND TO THE RIGHT Qiyməti (UPRIGHT)

Siyahıya alınmadı

1 UPRIGHT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+74,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:12:44 (UTC+8)

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

+74,90%

+58,05%

+58,05%

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) canlı qiyməti --. UPRIGHT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. UPRIGHT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, UPRIGHT son bir saat ərzində +0,41%, 24 saat ərzində +74,90% və son 7 gündə isə +58,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Bazar Məlumatları

$ 20,84K
$ 20,84K$ 20,84K

--
----

$ 20,84K
$ 20,84K$ 20,84K

999,44M
999,44M 999,44M

999.439.365,080701
999.439.365,080701 999.439.365,080701

UP AND TO THE RIGHT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,84K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. UPRIGHT üzrə dövriyyədə olan təklif 999,44M, ümumi təklif isə 999439365.080701 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,84K təşkil edir.

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində UP AND TO THE RIGHT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə UP AND TO THE RIGHT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə UP AND TO THE RIGHT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə UP AND TO THE RIGHT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+74,90%
30 Gün$ 0+75,92%
60 Gün$ 0-0,95%
90 Gün$ 0--

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

UP AND TO THE RIGHT Qiymət Proqnozu (USD)

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? UP AND TO THE RIGHT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

UP AND TO THE RIGHT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Tokenomikası

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. UPRIGHT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı UPRIGHT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
UPRIGHT / USD cari qiyməti nədir?
UPRIGHT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
UP AND TO THE RIGHT üçün bazar dəyəri nədir?
UPRIGHT üçün bazar dəyəri $ 20,84K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
UPRIGHT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
UPRIGHT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,44M USD təşkil edir.
UPRIGHT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
UPRIGHT ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı UPRIGHT qiyməti (ATL) nədir?
UPRIGHT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
UPRIGHT ticarət həcmi nədir?
UPRIGHT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
UPRIGHT bu il daha da yüksələcək?
UPRIGHT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün UPRIGHT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:12:44 (UTC+8)

UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

