Bugünkü canlı Unstable States Dollar qiyməti 0,00003376 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

USD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USD Qiymət Məlumatları

USD Rəsmi Veb-saytı

USD Tokenomikası

USD Qiymət Proqnozu

Unstable States Dollar Logosu

Unstable States Dollar Qiyməti (USD)

Siyahıya alınmadı

1 USD / USD Canlı Qiyməti:

-4,30%1D
USD
Unstable States Dollar (USD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:51:05 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,27%

-3,27%

-19,60%

-19,60%

Unstable States Dollar (USD) canlı qiyməti $0,00003376. USD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003253 və ən yüksək $ 0,00003528 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0019021, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003164 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USD son bir saat ərzində +0,27%, 24 saat ərzində -3,27% və son 7 gündə isə -19,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Unstable States Dollar (USD) Bazar Məlumatları

Unstable States Dollar üzrə cari Bazar Dəyəri $ 33,75K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. USD üzrə dövriyyədə olan təklif 999,70M, ümumi təklif isə 999704070.541339 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 33,75K təşkil edir.

Unstable States Dollar (USD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Unstable States Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Unstable States Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000208427.
Son 60 gündə Unstable States Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000324112.
Son 90 gündə Unstable States Dollar / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,27%
30 Gün$ -0,0000208427-61,73%
60 Gün$ -0,0000324112-96,00%
90 Gün$ 0--

Unstable States Dollar (USD) Nədir?

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Unstable States Dollar (USD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Unstable States Dollar Qiymət Proqnozu (USD)

Unstable States Dollar (USD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Unstable States Dollar (USD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Unstable States Dollar üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Unstable States Dollar qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

USD Aktivindən Yerli Valyutalara

Unstable States Dollar (USD) Tokenomikası

Unstable States Dollar (USD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Unstable States Dollar (USD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Unstable States Dollar (USD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USD qiyməti 0,00003376 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USD / USD cari qiyməti nədir?
USD / USD cari qiyməti $ 0,00003376 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Unstable States Dollar üçün bazar dəyəri nədir?
USD üçün bazar dəyəri $ 33,75K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,70M USD təşkil edir.
USD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USD ATH qiyməti olan 0,0019021 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USD qiyməti (ATL) nədir?
USD ATL qiyməti olan 0,00003164 USD dəyərinə endi.
USD ticarət həcmi nədir?
USD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
USD bu il daha da yüksələcək?
USD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USD qiymət proqnozuna baxın.
Unstable States Dollar (USD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

