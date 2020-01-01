Unknown AI (UNAI) Tokenomikası
Unknown AI (UNAI) Məlumatları
UNAI is a decentralized AI powered ecosystem that offers users a wide array of tools for AI creation, design, interaction and play. It focuses on transparency, innovation and user-friendliness, making advanced AI accessible to both individuals and businesses. The platform enables users to create custom AI bots that can generate on-brand AI images & chats, moderation tools, audit cryptocurrency smart contracts and engage in AI driven gaming experiences. With continuous development and integration of the latest AI advancements.
Unknown AI (UNAI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Unknown AI (UNAI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Unknown AI (UNAI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Unknown AI (UNAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum UNAI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
UNAI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq UNAI tokenomikasını başa düşdünüzsə, UNAI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
UNAI Qiymət Proqnozu
UNAI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? UNAI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.