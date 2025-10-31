Bugünkü canlı UniLend Finance qiyməti 0,00364082 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UFT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UFT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı UniLend Finance qiyməti 0,00364082 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UFT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UFT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

UniLend Finance Logosu

UniLend Finance Qiyməti (UFT)

Siyahıya alınmadı

1 UFT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00364083
-15,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
UniLend Finance (UFT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:50:05 (UTC+8)

UniLend Finance (UFT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00350705
24 saat Aşağı
$ 0,00443385
24 saat Yüksək

$ 0,00350705
$ 0,00443385
$ 4,47
$ 0,0028792
-16,39%

-15,72%

+17,56%

+17,56%

UniLend Finance (UFT) canlı qiyməti $0,00364082. UFT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00350705 və ən yüksək $ 0,00443385 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. UFT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,47, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0028792 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, UFT son bir saat ərzində -16,39%, 24 saat ərzində -15,72% və son 7 gündə isə +17,56% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

UniLend Finance (UFT) Bazar Məlumatları

$ 364,08K
--
$ 364,08K
100,00M
100.000.000,0
UniLend Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 364,08K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. UFT üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 364,08K təşkil edir.

UniLend Finance (UFT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində UniLend Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000679398043868465.
Son 30 gündə UniLend Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002484998.
Son 60 gündə UniLend Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000268510.
Son 90 gündə UniLend Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0021822744828864374.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000679398043868465-15,72%
30 Gün$ -0,0002484998-6,82%
60 Gün$ -0,0000268510-0,73%
90 Gün$ -0,0021822744828864374-37,47%

UniLend Finance (UFT) Nədir?

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

UniLend Finance (UFT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

UniLend Finance Qiymət Proqnozu (USD)

UniLend Finance (UFT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? UniLend Finance (UFT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? UniLend Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

UniLend Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

UFT Aktivindən Yerli Valyutalara

UniLend Finance (UFT) Tokenomikası

UniLend Finance (UFT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. UFT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: UniLend Finance (UFT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü UniLend Finance (UFT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı UFT qiyməti 0,00364082 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
UFT / USD cari qiyməti nədir?
UFT / USD cari qiyməti $ 0,00364082 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
UniLend Finance üçün bazar dəyəri nədir?
UFT üçün bazar dəyəri $ 364,08K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
UFT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
UFT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
UFT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
UFT ATH qiyməti olan 4,47 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı UFT qiyməti (ATL) nədir?
UFT ATL qiyməti olan 0,0028792 USD dəyərinə endi.
UFT ticarət həcmi nədir?
UFT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
UFT bu il daha da yüksələcək?
UFT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün UFT qiymət proqnozuna baxın.
UniLend Finance (UFT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

