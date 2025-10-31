Bugünkü canlı Unbagging The Ocean qiyməti 0,00001672 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UNBAGGED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UNBAGGED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Unbagging The Ocean qiyməti 0,00001672 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UNBAGGED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UNBAGGED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Unbagging The Ocean Logosu

Unbagging The Ocean Qiyməti (UNBAGGED)

Siyahıya alınmadı

1 UNBAGGED / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+15,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:49:35 (UTC+8)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001353
$ 0,00001353$ 0,00001353
24 saat Aşağı
$ 0,00002154
$ 0,00002154$ 0,00002154
24 saat Yüksək

$ 0,00001353
$ 0,00001353$ 0,00001353

$ 0,00002154
$ 0,00002154$ 0,00002154

$ 0,00060993
$ 0,00060993$ 0,00060993

$ 0,00000447
$ 0,00000447$ 0,00000447

-0,23%

+15,53%

-31,36%

-31,36%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) canlı qiyməti $0,00001672. UNBAGGED son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001353 və ən yüksək $ 0,00002154 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. UNBAGGED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00060993, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000447 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, UNBAGGED son bir saat ərzində -0,23%, 24 saat ərzində +15,53% və son 7 gündə isə -31,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Bazar Məlumatları

$ 16,70K
$ 16,70K$ 16,70K

--
----

$ 16,70K
$ 16,70K$ 16,70K

998,95M
998,95M 998,95M

998.951.172,1625438
998.951.172,1625438 998.951.172,1625438

Unbagging The Ocean üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,70K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. UNBAGGED üzrə dövriyyədə olan təklif 998,95M, ümumi təklif isə 998951172.1625438 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,70K təşkil edir.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Unbagging The Ocean / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Unbagging The Ocean / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000000524.
Son 60 gündə Unbagging The Ocean / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000287155.
Son 90 gündə Unbagging The Ocean / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00014739420136384783.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+15,53%
30 Gün$ -0,0000000524-0,31%
60 Gün$ +0,0000287155+171,74%
90 Gün$ -0,00014739420136384783-89,81%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Nədir?

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Unbagging The Ocean Qiymət Proqnozu (USD)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Unbagging The Ocean (UNBAGGED) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Unbagging The Ocean üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Unbagging The Ocean qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

UNBAGGED Aktivindən Yerli Valyutalara

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Tokenomikası

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. UNBAGGED tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Unbagging The Ocean (UNBAGGED) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı UNBAGGED qiyməti 0,00001672 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
UNBAGGED / USD cari qiyməti nədir?
UNBAGGED / USD cari qiyməti $ 0,00001672 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Unbagging The Ocean üçün bazar dəyəri nədir?
UNBAGGED üçün bazar dəyəri $ 16,70K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
UNBAGGED aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
UNBAGGED aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,95M USD təşkil edir.
UNBAGGED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
UNBAGGED ATH qiyməti olan 0,00060993 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı UNBAGGED qiyməti (ATL) nədir?
UNBAGGED ATL qiyməti olan 0,00000447 USD dəyərinə endi.
UNBAGGED ticarət həcmi nədir?
UNBAGGED üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
UNBAGGED bu il daha da yüksələcək?
UNBAGGED bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün UNBAGGED qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:49:35 (UTC+8)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

