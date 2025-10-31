Bugünkü canlı ULTIMO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ULTIMO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ULTIMO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ULTIMO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ULTIMO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ULTIMO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ULTIMO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ULTIMO Qiymət Məlumatları

ULTIMO Rəsmi Veb-saytı

ULTIMO Tokenomikası

ULTIMO Qiymət Proqnozu

ULTIMO Logosu

ULTIMO Qiyməti (ULTIMO)

Siyahıya alınmadı

1 ULTIMO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ULTIMO (ULTIMO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:49:07 (UTC+8)

ULTIMO (ULTIMO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-26,26%

-26,26%

ULTIMO (ULTIMO) canlı qiyməti --. ULTIMO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ULTIMO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ULTIMO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -26,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ULTIMO (ULTIMO) Bazar Məlumatları

$ 34,62K
$ 34,62K$ 34,62K

--
----

$ 34,62K
$ 34,62K$ 34,62K

999,90M
999,90M 999,90M

999.902.978,545812
999.902.978,545812 999.902.978,545812

ULTIMO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 34,62K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ULTIMO üzrə dövriyyədə olan təklif 999,90M, ümumi təklif isə 999902978.545812 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 34,62K təşkil edir.

ULTIMO (ULTIMO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ULTIMO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ULTIMO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə ULTIMO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ULTIMO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-67,62%
60 Gün$ 0-81,33%
90 Gün$ 0--

ULTIMO (ULTIMO) Nədir?

ULTIMO is a high-stakes gaming platform built on the fast and efficient Solana blockchain. It offers players a variety of gameplay modes including play-to-earn and buy-in tournaments where winners claim real crypto rewards. With DAO governance, players shape the ecosystem’s future, while staking mechanisms provide passive income opportunities. The platform supports events, community-driven features, and operates in 12 languages to serve a truly global player base. Whether you’re competing in tournaments or influencing future game development, ULTIMO delivers a fully immersive, decentralized gaming experience.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ULTIMO (ULTIMO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ULTIMO Qiymət Proqnozu (USD)

ULTIMO (ULTIMO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ULTIMO (ULTIMO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ULTIMO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ULTIMO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ULTIMO Aktivindən Yerli Valyutalara

ULTIMO (ULTIMO) Tokenomikası

ULTIMO (ULTIMO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ULTIMO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ULTIMO (ULTIMO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ULTIMO (ULTIMO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ULTIMO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ULTIMO / USD cari qiyməti nədir?
ULTIMO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ULTIMO üçün bazar dəyəri nədir?
ULTIMO üçün bazar dəyəri $ 34,62K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ULTIMO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ULTIMO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,90M USD təşkil edir.
ULTIMO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ULTIMO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ULTIMO qiyməti (ATL) nədir?
ULTIMO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ULTIMO ticarət həcmi nədir?
ULTIMO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ULTIMO bu il daha da yüksələcək?
ULTIMO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ULTIMO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:49:07 (UTC+8)

ULTIMO (ULTIMO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

