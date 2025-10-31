Bugünkü canlı UFO Gaming qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UFO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UFO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı UFO Gaming qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UFO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UFO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

UFO Gaming Qiyməti (UFO)

Siyahıya alınmadı

1 UFO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,20%1D
UFO Gaming (UFO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:48:39 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-10,79%

-2,27%

-14,18%

-14,18%

UFO Gaming (UFO) canlı qiyməti --. UFO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. UFO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, UFO son bir saat ərzində -10,79%, 24 saat ərzində -2,27% və son 7 gündə isə -14,18% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

UFO Gaming (UFO) Bazar Məlumatları

$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M

--
----

$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M

25,76T
25,76T 25,76T

25.757.575.757.575,0
25.757.575.757.575,0 25.757.575.757.575,0

UFO Gaming üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,51M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. UFO üzrə dövriyyədə olan təklif 25,76T, ümumi təklif isə 25757575757575.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,51M təşkil edir.

UFO Gaming (UFO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində UFO Gaming / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə UFO Gaming / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə UFO Gaming / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə UFO Gaming / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,27%
30 Gün$ 0-22,11%
60 Gün$ 0-83,48%
90 Gün$ 0--

UFO Gaming (UFO) Nədir?

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:

$UFO, Plasma Points and UAP.

• $UFO 100% community owned.

• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.

• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.

Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.

Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.

One Game, One Planet, Interoperability.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

UFO Gaming (UFO) Mənbəyi

UFO Gaming Qiymət Proqnozu (USD)

UFO Gaming (UFO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? UFO Gaming (UFO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? UFO Gaming üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

UFO Gaming qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

UFO Aktivindən Yerli Valyutalara

UFO Gaming (UFO) Tokenomikası

UFO Gaming (UFO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. UFO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: UFO Gaming (UFO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü UFO Gaming (UFO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı UFO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
UFO / USD cari qiyməti nədir?
UFO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
UFO Gaming üçün bazar dəyəri nədir?
UFO üçün bazar dəyəri $ 1,51M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
UFO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
UFO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 25,76T USD təşkil edir.
UFO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
UFO ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı UFO qiyməti (ATL) nədir?
UFO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
UFO ticarət həcmi nədir?
UFO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
UFO bu il daha da yüksələcək?
UFO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün UFO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:48:39 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

