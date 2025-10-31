Bugünkü canlı Tycoon by Shareland qiyməti 0,00164612 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TYCOON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TYCOON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tycoon by Shareland qiyməti 0,00164612 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TYCOON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TYCOON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TYCOON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TYCOON Qiymət Məlumatları

TYCOON Rəsmi Veb-saytı

TYCOON Tokenomikası

TYCOON Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Tycoon by Shareland Logosu

Tycoon by Shareland Qiyməti (TYCOON)

Siyahıya alınmadı

1 TYCOON / USD Canlı Qiyməti:

$0,00164612
$0,00164612$0,00164612
+16,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Tycoon by Shareland (TYCOON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:48:32 (UTC+8)

Tycoon by Shareland (TYCOON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00119967
$ 0,00119967$ 0,00119967
24 saat Aşağı
$ 0,00166015
$ 0,00166015$ 0,00166015
24 saat Yüksək

$ 0,00119967
$ 0,00119967$ 0,00119967

$ 0,00166015
$ 0,00166015$ 0,00166015

$ 0,00294868
$ 0,00294868$ 0,00294868

$ 0
$ 0$ 0

+6,64%

+16,02%

-10,22%

-10,22%

Tycoon by Shareland (TYCOON) canlı qiyməti $0,00164612. TYCOON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00119967 və ən yüksək $ 0,00166015 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TYCOON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00294868, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TYCOON son bir saat ərzində +6,64%, 24 saat ərzində +16,02% və son 7 gündə isə -10,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tycoon by Shareland (TYCOON) Bazar Məlumatları

$ 376,72K
$ 376,72K$ 376,72K

--
----

$ 1,65M
$ 1,65M$ 1,65M

228,66M
228,66M 228,66M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Tycoon by Shareland üzrə cari Bazar Dəyəri $ 376,72K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TYCOON üzrə dövriyyədə olan təklif 228,66M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,65M təşkil edir.

Tycoon by Shareland (TYCOON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Tycoon by Shareland / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00022724.
Son 30 gündə Tycoon by Shareland / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Tycoon by Shareland / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Tycoon by Shareland / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00022724+16,02%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Tycoon by Shareland (TYCOON) Nədir?

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Tycoon by Shareland (TYCOON) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Tycoon by Shareland Qiymət Proqnozu (USD)

Tycoon by Shareland (TYCOON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tycoon by Shareland (TYCOON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tycoon by Shareland üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tycoon by Shareland qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TYCOON Aktivindən Yerli Valyutalara

Tycoon by Shareland (TYCOON) Tokenomikası

Tycoon by Shareland (TYCOON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TYCOON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Tycoon by Shareland (TYCOON) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Tycoon by Shareland (TYCOON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TYCOON qiyməti 0,00164612 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TYCOON / USD cari qiyməti nədir?
TYCOON / USD cari qiyməti $ 0,00164612 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tycoon by Shareland üçün bazar dəyəri nədir?
TYCOON üçün bazar dəyəri $ 376,72K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TYCOON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TYCOON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 228,66M USD təşkil edir.
TYCOON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TYCOON ATH qiyməti olan 0,00294868 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TYCOON qiyməti (ATL) nədir?
TYCOON ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TYCOON ticarət həcmi nədir?
TYCOON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TYCOON bu il daha da yüksələcək?
TYCOON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TYCOON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:48:32 (UTC+8)

Tycoon by Shareland (TYCOON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.571,91
$109.571,91$109.571,91

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.827,34
$3.827,34$3.827,34

+1,41%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02954
$0,02954$0,02954

+17,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,47
$185,47$185,47

+0,21%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.827,34
$3.827,34$3.827,34

+1,41%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.571,91
$109.571,91$109.571,91

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,47
$185,47$185,47

+0,21%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4808
$2,4808$2,4808

+1,10%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18441
$0,18441$0,18441

+2,07%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044440
$0,0044440$0,0044440

+4.837,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25893
$0,25893$0,25893

+108,66%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5877
$2,5877$2,5877

+99,32%