TXN Club (TXN) Tokenomikası

TXN Club (TXN) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

TXN Club (TXN) Məlumatları

TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space.

https://docs.txntech.club/

CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1

Over 370eth raised in 3 rounds!

Key Features:

P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism

  • much more - to be found in the TXN Litepaper

Rəsmi Veb-sayt:
https://txntech.club/
Whitepaper:
https://docs.txntech.club/

TXN Club (TXN) Tokenomikası və Qiymət Analizi

TXN Club (TXN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 12,43K
$ 12,43K$ 12,43K
Ümumi Təchizat:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 18,26M
$ 18,26M$ 18,26M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 68,07K
$ 68,07K$ 68,07K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,05545
$ 0,05545$ 0,05545
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00035742
$ 0,00035742$ 0,00035742
Cari Qiymət:
$ 0,00068074
$ 0,00068074$ 0,00068074

TXN Club (TXN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

TXN Club (TXN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TXN token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

TXN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq TXN tokenomikasını başa düşdünüzsə, TXN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

TXN Qiymət Proqnozu

TXN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? TXN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.