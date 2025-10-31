Bugünkü canlı TUTUT COIN qiyməti 0,00022652 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TUTC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TUTC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TUTUT COIN qiyməti 0,00022652 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TUTC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TUTC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TUTC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TUTC Qiymət Məlumatları

TUTC Rəsmi Veb-saytı

TUTC Tokenomikası

TUTC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

TUTUT COIN Logosu

TUTUT COIN Qiyməti (TUTC)

Siyahıya alınmadı

1 TUTC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00022623
$0,00022623$0,00022623
-4,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
TUTUT COIN (TUTC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:48:25 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00021853
$ 0,00021853$ 0,00021853
24 saat Aşağı
$ 0,0002387
$ 0,0002387$ 0,0002387
24 saat Yüksək

$ 0,00021853
$ 0,00021853$ 0,00021853

$ 0,0002387
$ 0,0002387$ 0,0002387

$ 0,00032973
$ 0,00032973$ 0,00032973

$ 0,00021774
$ 0,00021774$ 0,00021774

-0,45%

-4,59%

-3,99%

-3,99%

TUTUT COIN (TUTC) canlı qiyməti $0,00022652. TUTC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00021853 və ən yüksək $ 0,0002387 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TUTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00032973, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00021774 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TUTC son bir saat ərzində -0,45%, 24 saat ərzində -4,59% və son 7 gündə isə -3,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TUTUT COIN (TUTC) Bazar Məlumatları

$ 226,43K
$ 226,43K$ 226,43K

--
----

$ 226,43K
$ 226,43K$ 226,43K

999,98M
999,98M 999,98M

999.980.288,876107
999.980.288,876107 999.980.288,876107

TUTUT COIN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 226,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TUTC üzrə dövriyyədə olan təklif 999,98M, ümumi təklif isə 999980288.876107 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 226,43K təşkil edir.

TUTUT COIN (TUTC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində TUTUT COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə TUTUT COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000356364.
Son 60 gündə TUTUT COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə TUTUT COIN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,59%
30 Gün$ -0,0000356364-15,73%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

TUTUT COIN (TUTC) Nədir?

TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,

Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.

Problem Statement​ Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

TUTUT COIN (TUTC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

TUTUT COIN Qiymət Proqnozu (USD)

TUTUT COIN (TUTC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TUTUT COIN (TUTC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TUTUT COIN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TUTUT COIN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TUTC Aktivindən Yerli Valyutalara

TUTUT COIN (TUTC) Tokenomikası

TUTUT COIN (TUTC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TUTC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: TUTUT COIN (TUTC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü TUTUT COIN (TUTC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TUTC qiyməti 0,00022652 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TUTC / USD cari qiyməti nədir?
TUTC / USD cari qiyməti $ 0,00022652 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TUTUT COIN üçün bazar dəyəri nədir?
TUTC üçün bazar dəyəri $ 226,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TUTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TUTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,98M USD təşkil edir.
TUTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TUTC ATH qiyməti olan 0,00032973 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TUTC qiyməti (ATL) nədir?
TUTC ATL qiyməti olan 0,00021774 USD dəyərinə endi.
TUTC ticarət həcmi nədir?
TUTC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TUTC bu il daha da yüksələcək?
TUTC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TUTC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:48:25 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.571,89
$109.571,89$109.571,89

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.825,84
$3.825,84$3.825,84

+1,37%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02954
$0,02954$0,02954

+17,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,38
$185,38$185,38

+0,16%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.825,84
$3.825,84$3.825,84

+1,37%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.571,89
$109.571,89$109.571,89

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,38
$185,38$185,38

+0,16%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4801
$2,4801$2,4801

+1,07%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18433
$0,18433$0,18433

+2,02%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044483
$0,0044483$0,0044483

+4.842,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26358
$0,26358$0,26358

+112,41%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5847
$2,5847$2,5847

+99,09%