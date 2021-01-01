TrustNFT (TRUSTNFT) Tokenomikası
TrustNFT (TRUSTNFT) Məlumatları
TrustNFT is a platform powered by AI and big data which accurately evaluates NFTs and unlocks their potential for use as loan collateral, which allows users to combine DeFi with NFTs to earn yield on selected NFT-backed loans. Our platform was designed to solve major problems in the NFT ecosystem, such as: low liquidity; investment risk; monetization of assets; and – most importantly – the problem of evaluating NFTs.
There are already some platforms in the market offering NFT collateralized loans. But there is no reliable way or product to evaluate NFTs. Without accurate evaluation all solutions of using NFTs as collateral are pointless, this is why we focus all our resources and attention on solving this issue and we chose to empower Artificial intelligence and Big data to solve this problem. The result of our work is - NFTs Evaluation Machine MVP, you can try it out on trustnft.org.
We started building our platform – an NFT Evaluation Machine – at the beginning of 2021. Our platform not only uses data sources from blockchain, but also learns to define trends in the NFT and cryptocurrency markets. Today, our MVP is functional, and it learns and improves every day. This is our main advantage, and the unique factor which differentiates us from other platforms that offer NFT-collateralized loans.
TrustNFT (TRUSTNFT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
TrustNFT (TRUSTNFT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
TrustNFT (TRUSTNFT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
TrustNFT (TRUSTNFT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TRUSTNFT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TRUSTNFT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq TRUSTNFT tokenomikasını başa düşdünüzsə, TRUSTNFT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
TRUSTNFT Qiymət Proqnozu
TRUSTNFT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? TRUSTNFT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.