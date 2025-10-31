Bugünkü canlı Trumpius Maximus qiyməti 0,00234617 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRUMPIUS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRUMPIUS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Trumpius Maximus qiyməti 0,00234617 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRUMPIUS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRUMPIUS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TRUMPIUS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TRUMPIUS Qiymət Məlumatları

TRUMPIUS Rəsmi Veb-saytı

TRUMPIUS Tokenomikası

TRUMPIUS Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Trumpius Maximus Logosu

Trumpius Maximus Qiyməti (TRUMPIUS)

Siyahıya alınmadı

1 TRUMPIUS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00234726
$0,00234726$0,00234726
+0,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:42 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00227985
$ 0,00227985$ 0,00227985
24 saat Aşağı
$ 0,00238975
$ 0,00238975$ 0,00238975
24 saat Yüksək

$ 0,00227985
$ 0,00227985$ 0,00227985

$ 0,00238975
$ 0,00238975$ 0,00238975

$ 0,43177
$ 0,43177$ 0,43177

$ 0,00227985
$ 0,00227985$ 0,00227985

-0,66%

+0,16%

-7,73%

-7,73%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) canlı qiyməti $0,00234617. TRUMPIUS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00227985 və ən yüksək $ 0,00238975 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TRUMPIUS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,43177, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00227985 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TRUMPIUS son bir saat ərzində -0,66%, 24 saat ərzində +0,16% və son 7 gündə isə -7,73% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Bazar Məlumatları

$ 110,32K
$ 110,32K$ 110,32K

--
----

$ 110,32K
$ 110,32K$ 110,32K

47,00M
47,00M 47,00M

47.000.000,0
47.000.000,0 47.000.000,0

Trumpius Maximus üzrə cari Bazar Dəyəri $ 110,32K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TRUMPIUS üzrə dövriyyədə olan təklif 47,00M, ümumi təklif isə 47000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 110,32K təşkil edir.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Trumpius Maximus / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Trumpius Maximus / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004815398.
Son 60 gündə Trumpius Maximus / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006009137.
Son 90 gündə Trumpius Maximus / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000921964388271964.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,16%
30 Gün$ -0,0004815398-20,52%
60 Gün$ -0,0006009137-25,61%
90 Gün$ -0,000921964388271964-28,21%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Nədir?

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Trumpius Maximus Qiymət Proqnozu (USD)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Trumpius Maximus (TRUMPIUS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Trumpius Maximus üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Trumpius Maximus qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TRUMPIUS Aktivindən Yerli Valyutalara

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Tokenomikası

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TRUMPIUS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Trumpius Maximus (TRUMPIUS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TRUMPIUS qiyməti 0,00234617 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TRUMPIUS / USD cari qiyməti nədir?
TRUMPIUS / USD cari qiyməti $ 0,00234617 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Trumpius Maximus üçün bazar dəyəri nədir?
TRUMPIUS üçün bazar dəyəri $ 110,32K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TRUMPIUS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TRUMPIUS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 47,00M USD təşkil edir.
TRUMPIUS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TRUMPIUS ATH qiyməti olan 0,43177 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TRUMPIUS qiyməti (ATL) nədir?
TRUMPIUS ATL qiyməti olan 0,00227985 USD dəyərinə endi.
TRUMPIUS ticarət həcmi nədir?
TRUMPIUS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TRUMPIUS bu il daha da yüksələcək?
TRUMPIUS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TRUMPIUS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:42 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.558,08
$109.558,08$109.558,08

+1,71%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.824,67
$3.824,67$3.824,67

+1,34%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02936
$0,02936$0,02936

+17,20%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,32
$185,32$185,32

+0,12%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.824,67
$3.824,67$3.824,67

+1,34%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.558,08
$109.558,08$109.558,08

+1,71%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,32
$185,32$185,32

+0,12%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4803
$2,4803$2,4803

+1,07%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18427
$0,18427$0,18427

+1,99%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044111
$0,0044111$0,0044111

+4.801,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26508
$0,26508$0,26508

+113,61%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5541
$2,5541$2,5541

+96,74%