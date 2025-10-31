Bugünkü canlı TruFin Staked INJ qiyməti 7,73 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRUINJ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRUINJ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TruFin Staked INJ qiyməti 7,73 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRUINJ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRUINJ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TRUINJ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TRUINJ Qiymət Məlumatları

TRUINJ Whitepaper

TRUINJ Rəsmi Veb-saytı

TRUINJ Tokenomikası

TRUINJ Qiymət Proqnozu

TruFin Staked INJ Qiyməti (TRUINJ)

1 TRUINJ / USD Canlı Qiyməti:

$7,73
$7,73
-7,10%1D
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:35 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 7,38
$ 7,38
24 saat Aşağı
$ 8,42
$ 8,42
24 saat Yüksək

$ 7,38
$ 7,38

$ 8,42
$ 8,42

$ 16,29
$ 16,29$ 16,29

$ 4,75
$ 4,75$ 4,75

-0,51%

-7,19%

-8,94%

-8,94%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) canlı qiyməti $7,73. TRUINJ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 7,38 və ən yüksək $ 8,42 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TRUINJ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 16,29, ən aşağı qiyməti isə $ 4,75 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TRUINJ son bir saat ərzində -0,51%, 24 saat ərzində -7,19% və son 7 gündə isə -8,94% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Bazar Məlumatları

$ 10,75M
$ 10,75M

--
--

$ 10,75M
$ 10,75M

1,39M
1,39M

1.390.277,130156678
1.390.277,130156678

TruFin Staked INJ üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,75M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TRUINJ üzrə dövriyyədə olan təklif 1,39M, ümumi təklif isə 1390277.130156678 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,75M təşkil edir.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində TruFin Staked INJ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,599636612960644.
Son 30 gündə TruFin Staked INJ / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,7238278300.
Son 60 gündə TruFin Staked INJ / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,9219168100.
Son 90 gündə TruFin Staked INJ / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,599636612960644-7,19%
30 Gün$ -2,7238278300-35,23%
60 Gün$ -2,9219168100-37,79%
90 Gün$ 0--

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Nədir?

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

TruFin Staked INJ Qiymət Proqnozu (USD)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TruFin Staked INJ (TRUINJ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TruFin Staked INJ üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TruFin Staked INJ qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TRUINJ Aktivindən Yerli Valyutalara

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Tokenomikası

TruFin Staked INJ (TRUINJ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TRUINJ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: TruFin Staked INJ (TRUINJ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü TruFin Staked INJ (TRUINJ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TRUINJ qiyməti 7,73 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TRUINJ / USD cari qiyməti nədir?
TRUINJ / USD cari qiyməti $ 7,73 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TruFin Staked INJ üçün bazar dəyəri nədir?
TRUINJ üçün bazar dəyəri $ 10,75M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TRUINJ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TRUINJ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,39M USD təşkil edir.
TRUINJ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TRUINJ ATH qiyməti olan 16,29 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TRUINJ qiyməti (ATL) nədir?
TRUINJ ATL qiyməti olan 4,75 USD dəyərinə endi.
TRUINJ ticarət həcmi nədir?
TRUINJ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TRUINJ bu il daha da yüksələcək?
TRUINJ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TRUINJ qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:35 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.558,08

$3.824,67

$0,02936

$185,32

$1,0000

$3.824,67

$109.558,08

$185,32

$2,4803

$0,18427

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00972

$0,0044111

$0,0536

$0,0000000000000000000000033999

$0,26508

$2,5541

