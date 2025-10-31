Bugünkü canlı True Base Army qiyməti 0,00161003 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TBA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TBA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı True Base Army qiyməti 0,00161003 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TBA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TBA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TBA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TBA Qiymət Məlumatları

TBA Rəsmi Veb-saytı

TBA Tokenomikası

TBA Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

True Base Army Logosu

True Base Army Qiyməti (TBA)

Siyahıya alınmadı

1 TBA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00161003
$0,00161003$0,00161003
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
True Base Army (TBA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:27 (UTC+8)

True Base Army (TBA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0023274
$ 0,0023274$ 0,0023274

$ 0,00120571
$ 0,00120571$ 0,00120571

--

--

0,00%

0,00%

True Base Army (TBA) canlı qiyməti $0,00161003. TBA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TBA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0023274, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00120571 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TBA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

True Base Army (TBA) Bazar Məlumatları

$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M

--
----

$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

True Base Army üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,61M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TBA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,61M təşkil edir.

True Base Army (TBA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində True Base Army / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə True Base Army / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə True Base Army / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001903507.
Son 90 gündə True Base Army / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000934884193415413.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ -0,0001903507-11,82%
90 Gün$ -0,0000934884193415413-5,48%

True Base Army (TBA) Nədir?

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

True Base Army (TBA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

True Base Army Qiymət Proqnozu (USD)

True Base Army (TBA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? True Base Army (TBA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? True Base Army üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

True Base Army qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TBA Aktivindən Yerli Valyutalara

True Base Army (TBA) Tokenomikası

True Base Army (TBA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TBA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: True Base Army (TBA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü True Base Army (TBA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TBA qiyməti 0,00161003 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TBA / USD cari qiyməti nədir?
TBA / USD cari qiyməti $ 0,00161003 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
True Base Army üçün bazar dəyəri nədir?
TBA üçün bazar dəyəri $ 1,61M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TBA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TBA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
TBA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TBA ATH qiyməti olan 0,0023274 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TBA qiyməti (ATL) nədir?
TBA ATL qiyməti olan 0,00120571 USD dəyərinə endi.
TBA ticarət həcmi nədir?
TBA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TBA bu il daha da yüksələcək?
TBA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TBA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:27 (UTC+8)

True Base Army (TBA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.577,18
$109.577,18$109.577,18

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.824,68
$3.824,68$3.824,68

+1,34%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02936
$0,02936$0,02936

+17,20%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,34
$185,34$185,34

+0,14%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.824,68
$3.824,68$3.824,68

+1,34%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.577,18
$109.577,18$109.577,18

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,34
$185,34$185,34

+0,14%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4800
$2,4800$2,4800

+1,06%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18423
$0,18423$0,18423

+1,97%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044483
$0,0044483$0,0044483

+4.842,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26500
$0,26500$0,26500

+113,55%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5800
$2,5800$2,5800

+98,73%