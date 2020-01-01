TRRUE (TRRUE) Tokenomikası
TRRUE (TRRUE) Məlumatları
Trrue is a pioneering blockchain ecosystem designed to empower impact-driven investments through cutting-edge technology and compliance-focused innovation. As a verified credential network and Layer-1 trust infrastructure for financial services, Trrue addresses critical challenges in the global investment landscape, including transparency, regulatory compliance, and sustainability.
The Chain for Sustainable Innovation We build secure, compliant digital asset solutions designed for a sustainable and impact-driven future. Trrue Chain, our Layer-1 blockchain, provides tailored, cutting-edge infrastructure for businesses and individuals. From startups to enterprises, Trrue Chain empowers organisations with a focus on compliance, sustainability, and innovation.
TRRUE (TRRUE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
TRRUE (TRRUE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
TRRUE (TRRUE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
TRRUE (TRRUE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TRRUE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TRRUE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq TRRUE tokenomikasını başa düşdünüzsə, TRRUE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
TRRUE Qiymət Proqnozu
TRRUE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? TRRUE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.