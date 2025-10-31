Bugünkü canlı Troll Dog qiyməti 0.00000922 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOBY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOBY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Troll Dog qiyməti 0.00000922 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOBY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOBY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TOBY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TOBY Qiymət Məlumatları

TOBY Rəsmi Veb-saytı

TOBY Tokenomikası

TOBY Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Troll Dog Logosu

Troll Dog Qiyməti (TOBY)

Siyahıya alınmadı

1 TOBY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1.90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Troll Dog (TOBY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:11:29 (UTC+8)

Troll Dog (TOBY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899
24 saat Aşağı
$ 0.00000947
$ 0.00000947$ 0.00000947
24 saat Yüksək

$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899

$ 0.00000947
$ 0.00000947$ 0.00000947

$ 0.0009447
$ 0.0009447$ 0.0009447

$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899

-0.55%

-2.66%

-4.24%

-4.24%

Troll Dog (TOBY) canlı qiyməti $0.00000922. TOBY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.00000899 və ən yüksək $ 0.00000947 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TOBY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.0009447, ən aşağı qiyməti isə $ 0.00000899 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TOBY son bir saat ərzində -0.55%, 24 saat ərzində -2.66% və son 7 gündə isə -4.24% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Troll Dog (TOBY) Bazar Məlumatları

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

--
----

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

996.80M
996.80M 996.80M

996,802,438.596266
996,802,438.596266 996,802,438.596266

Troll Dog üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9.19K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TOBY üzrə dövriyyədə olan təklif 996.80M, ümumi təklif isə 996802438.596266 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9.19K təşkil edir.

Troll Dog (TOBY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Troll Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Troll Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0000027934.
Son 60 gündə Troll Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0000034633.
Son 90 gündə Troll Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2.66%
30 Gün$ -0.0000027934-30.29%
60 Gün$ -0.0000034633-37.56%
90 Gün$ 0--

Troll Dog (TOBY) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Troll Dog (TOBY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Troll Dog Qiymət Proqnozu (USD)

Troll Dog (TOBY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Troll Dog (TOBY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Troll Dog üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Troll Dog qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TOBY Aktivindən Yerli Valyutalara

Troll Dog (TOBY) Tokenomikası

Troll Dog (TOBY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TOBY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Troll Dog (TOBY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Troll Dog (TOBY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TOBY qiyməti 0.00000922 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TOBY / USD cari qiyməti nədir?
TOBY / USD cari qiyməti $ 0.00000922 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Troll Dog üçün bazar dəyəri nədir?
TOBY üçün bazar dəyəri $ 9.19K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TOBY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TOBY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 996.80M USD təşkil edir.
TOBY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TOBY ATH qiyməti olan 0.0009447 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TOBY qiyməti (ATL) nədir?
TOBY ATL qiyməti olan 0.00000899 USD dəyərinə endi.
TOBY ticarət həcmi nədir?
TOBY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TOBY bu il daha da yüksələcək?
TOBY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TOBY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:11:29 (UTC+8)

Troll Dog (TOBY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,662.40
$109,662.40$109,662.40

+1.81%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,835.24
$3,835.24$3,835.24

+1.62%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.02825
$0.02825$0.02825

+12.77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.68
$186.68$186.68

+0.86%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,835.24
$3,835.24$3,835.24

+1.62%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,662.40
$109,662.40$109,662.40

+1.81%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.68
$186.68$186.68

+0.86%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4978
$2.4978$2.4978

+1.79%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1,086.48
$1,086.48$1,086.48

+0.88%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.004400
$0.004400$0.004400

-12.00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0472
$0.0472$0.0472

+1,375.00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0043562
$0.0043562$0.0043562

+119.01%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.26596
$0.26596$0.26596

+114.32%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0.032612
$0.032612$0.032612

+75.14%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0.01479
$0.01479$0.01479

+60.23%