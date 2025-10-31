Bugünkü canlı Trivians qiyməti 0,00005486 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRIVIA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRIVIA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Trivians qiyməti 0,00005486 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRIVIA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRIVIA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TRIVIA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TRIVIA Qiymət Məlumatları

TRIVIA Rəsmi Veb-saytı

TRIVIA Tokenomikası

TRIVIA Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Trivians Logosu

Trivians Qiyməti (TRIVIA)

Siyahıya alınmadı

1 TRIVIA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Trivians (TRIVIA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:20 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04093968
$ 0,04093968$ 0,04093968

$ 0,00003258
$ 0,00003258$ 0,00003258

--

--

+0,13%

+0,13%

Trivians (TRIVIA) canlı qiyməti $0,00005486. TRIVIA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TRIVIA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04093968, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003258 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TRIVIA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +0,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Trivians (TRIVIA) Bazar Məlumatları

$ 33,74K
$ 33,74K$ 33,74K

--
----

$ 54,86K
$ 54,86K$ 54,86K

615,00M
615,00M 615,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Trivians üzrə cari Bazar Dəyəri $ 33,74K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TRIVIA üzrə dövriyyədə olan təklif 615,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 54,86K təşkil edir.

Trivians (TRIVIA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Trivians / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Trivians / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000083483.
Son 60 gündə Trivians / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000217036.
Son 90 gündə Trivians / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00003039762155887476.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0000083483-15,21%
60 Gün$ -0,0000217036-39,56%
90 Gün$ -0,00003039762155887476-35,65%

Trivians (TRIVIA) Nədir?

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Trivians (TRIVIA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Trivians Qiymət Proqnozu (USD)

Trivians (TRIVIA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Trivians (TRIVIA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Trivians üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Trivians qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TRIVIA Aktivindən Yerli Valyutalara

Trivians (TRIVIA) Tokenomikası

Trivians (TRIVIA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TRIVIA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Trivians (TRIVIA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Trivians (TRIVIA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TRIVIA qiyməti 0,00005486 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TRIVIA / USD cari qiyməti nədir?
TRIVIA / USD cari qiyməti $ 0,00005486 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Trivians üçün bazar dəyəri nədir?
TRIVIA üçün bazar dəyəri $ 33,74K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TRIVIA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TRIVIA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 615,00M USD təşkil edir.
TRIVIA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TRIVIA ATH qiyməti olan 0,04093968 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TRIVIA qiyməti (ATL) nədir?
TRIVIA ATL qiyməti olan 0,00003258 USD dəyərinə endi.
TRIVIA ticarət həcmi nədir?
TRIVIA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TRIVIA bu il daha da yüksələcək?
TRIVIA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TRIVIA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:20 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.617,23
$109.617,23$109.617,23

+1,77%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.827,50
$3.827,50$3.827,50

+1,42%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02937
$0,02937$0,02937

+17,24%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,53
$185,53$185,53

+0,24%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.827,50
$3.827,50$3.827,50

+1,42%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.617,23
$109.617,23$109.617,23

+1,77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,53
$185,53$185,53

+0,24%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4825
$2,4825$2,4825

+1,16%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18444
$0,18444$0,18444

+2,08%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044400
$0,0044400$0,0044400

+4.833,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26033
$0,26033$0,26033

+109,79%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,6291
$2,6291$2,6291

+102,51%