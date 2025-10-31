Bugünkü canlı TriviAgent by Virtuals qiyməti 0,0005655 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRIVI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRIVI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TriviAgent by Virtuals qiyməti 0,0005655 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRIVI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRIVI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TRIVI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TRIVI Qiymət Məlumatları

TRIVI Whitepaper

TRIVI Rəsmi Veb-saytı

TRIVI Tokenomikası

TRIVI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

TriviAgent by Virtuals Logosu

TriviAgent by Virtuals Qiyməti (TRIVI)

Siyahıya alınmadı

1 TRIVI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00056521
$0,00056521$0,00056521
-4,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:13 (UTC+8)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00051297
$ 0,00051297$ 0,00051297
24 saat Aşağı
$ 0,00063128
$ 0,00063128$ 0,00063128
24 saat Yüksək

$ 0,00051297
$ 0,00051297$ 0,00051297

$ 0,00063128
$ 0,00063128$ 0,00063128

$ 0,00483987
$ 0,00483987$ 0,00483987

$ 0,00020134
$ 0,00020134$ 0,00020134

+4,29%

-5,03%

+77,14%

+77,14%

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) canlı qiyməti $0,0005655. TRIVI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00051297 və ən yüksək $ 0,00063128 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TRIVI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00483987, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00020134 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TRIVI son bir saat ərzində +4,29%, 24 saat ərzində -5,03% və son 7 gündə isə +77,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Bazar Məlumatları

$ 286,83K
$ 286,83K$ 286,83K

--
----

$ 565,50K
$ 565,50K$ 565,50K

507,21M
507,21M 507,21M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

TriviAgent by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 286,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TRIVI üzrə dövriyyədə olan təklif 507,21M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 565,50K təşkil edir.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində TriviAgent by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə TriviAgent by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0002955772.
Son 60 gündə TriviAgent by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0002423368.
Son 90 gündə TriviAgent by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000032293155576665.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,03%
30 Gün$ +0,0002955772+52,27%
60 Gün$ +0,0002423368+42,85%
90 Gün$ -0,0000032293155576665-0,56%

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Nədir?

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

TriviAgent by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TriviAgent by Virtuals (TRIVI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TriviAgent by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TriviAgent by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TRIVI Aktivindən Yerli Valyutalara

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Tokenomikası

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TRIVI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü TriviAgent by Virtuals (TRIVI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TRIVI qiyməti 0,0005655 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TRIVI / USD cari qiyməti nədir?
TRIVI / USD cari qiyməti $ 0,0005655 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TriviAgent by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
TRIVI üçün bazar dəyəri $ 286,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TRIVI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TRIVI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 507,21M USD təşkil edir.
TRIVI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TRIVI ATH qiyməti olan 0,00483987 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TRIVI qiyməti (ATL) nədir?
TRIVI ATL qiyməti olan 0,00020134 USD dəyərinə endi.
TRIVI ticarət həcmi nədir?
TRIVI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TRIVI bu il daha da yüksələcək?
TRIVI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TRIVI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:47:13 (UTC+8)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.617,23
$109.617,23$109.617,23

+1,77%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.827,50
$3.827,50$3.827,50

+1,42%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02937
$0,02937$0,02937

+17,24%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,53
$185,53$185,53

+0,24%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.827,50
$3.827,50$3.827,50

+1,42%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.617,23
$109.617,23$109.617,23

+1,77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,53
$185,53$185,53

+0,24%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4825
$2,4825$2,4825

+1,16%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18444
$0,18444$0,18444

+2,08%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044400
$0,0044400$0,0044400

+4.833,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26033
$0,26033$0,26033

+109,79%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,6291
$2,6291$2,6291

+102,51%