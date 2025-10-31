Bugünkü canlı Treehouse AVAX qiyməti 22,68 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TAVAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TAVAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Treehouse AVAX qiyməti 22,68 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TAVAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TAVAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Treehouse AVAX Qiyməti (TAVAX)

Siyahıya alınmadı

1 TAVAX / USD Canlı Qiyməti:

$22,68
$22,68$22,68
-5,20%1D
mexc
USD
Treehouse AVAX (TAVAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Treehouse AVAX (TAVAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 21,71
$ 21,71$ 21,71
24 saat Aşağı
$ 24,13
$ 24,13$ 24,13
24 saat Yüksək

$ 21,71
$ 21,71$ 21,71

$ 24,13
$ 24,13$ 24,13

$ 43,51
$ 43,51$ 43,51

$ 12,16
$ 12,16$ 12,16

--

-5,20%

-5,75%

-5,75%

Treehouse AVAX (TAVAX) canlı qiyməti $22,68. TAVAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 21,71 və ən yüksək $ 24,13 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TAVAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 43,51, ən aşağı qiyməti isə $ 12,16 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TAVAX son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -5,20% və son 7 gündə isə -5,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Treehouse AVAX (TAVAX) Bazar Məlumatları

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

--
----

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

44,92K
44,92K 44,92K

44.917,96980686691
44.917,96980686691 44.917,96980686691

Treehouse AVAX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,02M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TAVAX üzrə dövriyyədə olan təklif 44,92K, ümumi təklif isə 44917.96980686691 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,02M təşkil edir.

Treehouse AVAX (TAVAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Treehouse AVAX / USD qiymət dəyişikliyi $ -1,24452915292179.
Son 30 gündə Treehouse AVAX / USD qiymət dəyişikliyi $ -8,6853400200.
Son 60 gündə Treehouse AVAX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Treehouse AVAX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -1,24452915292179-5,20%
30 Gün$ -8,6853400200-38,29%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Treehouse AVAX (TAVAX) Nədir?

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Treehouse AVAX (TAVAX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Treehouse AVAX Qiymət Proqnozu (USD)

Treehouse AVAX (TAVAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Treehouse AVAX (TAVAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Treehouse AVAX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Treehouse AVAX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TAVAX Aktivindən Yerli Valyutalara

Treehouse AVAX (TAVAX) Tokenomikası

Treehouse AVAX (TAVAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TAVAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Treehouse AVAX (TAVAX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Treehouse AVAX (TAVAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TAVAX qiyməti 22,68 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TAVAX / USD cari qiyməti nədir?
TAVAX / USD cari qiyməti $ 22,68 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Treehouse AVAX üçün bazar dəyəri nədir?
TAVAX üçün bazar dəyəri $ 1,02M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TAVAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TAVAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 44,92K USD təşkil edir.
TAVAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TAVAX ATH qiyməti olan 43,51 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TAVAX qiyməti (ATL) nədir?
TAVAX ATL qiyməti olan 12,16 USD dəyərinə endi.
TAVAX ticarət həcmi nədir?
TAVAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TAVAX bu il daha da yüksələcək?
TAVAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TAVAX qiymət proqnozuna baxın.
Treehouse AVAX (TAVAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

