Treasury Coin Qiyməti (TREASURY)

1 TREASURY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,30%1D
Treasury Coin (TREASURY) Canlı Qiymət Qrafiki
Treasury Coin (TREASURY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2,31%

-5,68%

-5,68%

Treasury Coin (TREASURY) canlı qiyməti --. TREASURY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TREASURY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TREASURY son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -2,31% və son 7 gündə isə -5,68% dəyişib.

Treasury Coin (TREASURY) Bazar Məlumatları

$ 11,14K
$ 11,14K$ 11,14K

--
----

$ 11,14K
$ 11,14K$ 11,14K

995,73M
995,73M 995,73M

995.732.500,783323
995.732.500,783323 995.732.500,783323

Treasury Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 11,14K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TREASURY üzrə dövriyyədə olan təklif 995,73M, ümumi təklif isə 995732500.783323 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,14K təşkil edir.

Treasury Coin (TREASURY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Treasury Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Treasury Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Treasury Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Treasury Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,31%
30 Gün$ 0-44,38%
60 Gün$ 0-33,75%
90 Gün$ 0--

Treasury Coin (TREASURY) Nədir?

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

Treasury Coin (TREASURY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Treasury Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Treasury Coin (TREASURY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Treasury Coin (TREASURY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Treasury Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Treasury Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TREASURY Aktivindən Yerli Valyutalara

Treasury Coin (TREASURY) Tokenomikası

Treasury Coin (TREASURY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TREASURY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Treasury Coin (TREASURY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Treasury Coin (TREASURY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TREASURY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TREASURY / USD cari qiyməti nədir?
TREASURY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Treasury Coin üçün bazar dəyəri nədir?
TREASURY üçün bazar dəyəri $ 11,14K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TREASURY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TREASURY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 995,73M USD təşkil edir.
TREASURY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TREASURY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TREASURY qiyməti (ATL) nədir?
TREASURY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TREASURY ticarət həcmi nədir?
TREASURY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TREASURY bu il daha da yüksələcək?
TREASURY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TREASURY qiymət proqnozuna baxın.
Treasury Coin (TREASURY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

