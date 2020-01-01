Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Tokenomikası
From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii.
Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum 50STATES token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
50STATES tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq 50STATES tokenomikasını başa düşdünüzsə, 50STATES tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
50STATES Qiymət Proqnozu
50STATES kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? 50STATES qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
