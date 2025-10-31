Bugünkü canlı TRADESMAN qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRADIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRADIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TRADESMAN qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TRADIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TRADIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TRADESMAN Logosu

TRADESMAN Qiyməti (TRADIE)

Siyahıya alınmadı

1 TRADIE / USD Canlı Qiyməti:

$0.00019016
$0.00019016$0.00019016
+6.00%1D
mexc
USD
TRADESMAN (TRADIE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:46:10 (UTC+8)

TRADESMAN (TRADIE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+11.64%

+6.09%

+74.38%

+74.38%

TRADESMAN (TRADIE) canlı qiyməti --. TRADIE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TRADIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TRADIE son bir saat ərzində +11.64%, 24 saat ərzində +6.09% və son 7 gündə isə +74.38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TRADESMAN (TRADIE) Bazar Məlumatları

$ 209.71K
$ 209.71K$ 209.71K

--
----

$ 209.71K
$ 209.71K$ 209.71K

1.10B
1.10B 1.10B

1,095,219,270.259721
1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

TRADESMAN üzrə cari Bazar Dəyəri $ 209.71K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TRADIE üzrə dövriyyədə olan təklif 1.10B, ümumi təklif isə 1095219270.259721 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 209.71K təşkil edir.

TRADESMAN (TRADIE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində TRADESMAN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə TRADESMAN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə TRADESMAN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə TRADESMAN / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+6.09%
30 Gün$ 0-2.11%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

TRADESMAN (TRADIE) Nədir?

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick.

TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make.

Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place.

The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

TRADESMAN (TRADIE) Mənbəyi

TRADESMAN Qiymət Proqnozu (USD)

TRADESMAN (TRADIE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TRADESMAN (TRADIE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TRADESMAN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TRADESMAN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TRADIE Aktivindən Yerli Valyutalara

TRADESMAN (TRADIE) Tokenomikası

TRADESMAN (TRADIE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TRADIE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: TRADESMAN (TRADIE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü TRADESMAN (TRADIE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TRADIE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TRADIE / USD cari qiyməti nədir?
TRADIE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TRADESMAN üçün bazar dəyəri nədir?
TRADIE üçün bazar dəyəri $ 209.71K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TRADIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TRADIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1.10B USD təşkil edir.
TRADIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TRADIE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TRADIE qiyməti (ATL) nədir?
TRADIE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TRADIE ticarət həcmi nədir?
TRADIE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TRADIE bu il daha da yüksələcək?
TRADIE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TRADIE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:46:10 (UTC+8)

TRADESMAN (TRADIE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

