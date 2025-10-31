Bugünkü canlı Tradable Singapore Fintech SSL qiyməti 1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PC0000023 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PC0000023 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tradable Singapore Fintech SSL qiyməti 1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PC0000023 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PC0000023 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PC0000023 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PC0000023 Qiymət Məlumatları

PC0000023 Rəsmi Veb-saytı

PC0000023 Tokenomikası

PC0000023 Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Tradable Singapore Fintech SSL Logosu

Tradable Singapore Fintech SSL Qiyməti (PC0000023)

Siyahıya alınmadı

1 PC0000023 / USD Canlı Qiyməti:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:45:56 (UTC+8)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
24 saat Aşağı
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
24 saat Yüksək

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) canlı qiyməti $1. PC0000023 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,0 və ən yüksək $ 1,0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PC0000023 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,0, ən aşağı qiyməti isə $ 1,0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PC0000023 son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Bazar Məlumatları

$ 100,85M
$ 100,85M$ 100,85M

--
----

$ 100,85M
$ 100,85M$ 100,85M

100,85M
100,85M 100,85M

100.846.154,0
100.846.154,0 100.846.154,0

Tradable Singapore Fintech SSL üzrə cari Bazar Dəyəri $ 100,85M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PC0000023 üzrə dövriyyədə olan təklif 100,85M, ümumi təklif isə 100846154.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 100,85M təşkil edir.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Tradable Singapore Fintech SSL / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə Tradable Singapore Fintech SSL / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə Tradable Singapore Fintech SSL / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 90 gündə Tradable Singapore Fintech SSL / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ 0,00000000000,00%
90 Gün$ 0,00,00%

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Nədir?

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Tradable Singapore Fintech SSL Qiymət Proqnozu (USD)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tradable Singapore Fintech SSL üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tradable Singapore Fintech SSL qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PC0000023 Aktivindən Yerli Valyutalara

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Tokenomikası

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PC0000023 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PC0000023 qiyməti 1,0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PC0000023 / USD cari qiyməti nədir?
PC0000023 / USD cari qiyməti $ 1,0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tradable Singapore Fintech SSL üçün bazar dəyəri nədir?
PC0000023 üçün bazar dəyəri $ 100,85M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PC0000023 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PC0000023 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,85M USD təşkil edir.
PC0000023 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PC0000023 ATH qiyməti olan 1,0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PC0000023 qiyməti (ATL) nədir?
PC0000023 ATL qiyməti olan 1,0 USD dəyərinə endi.
PC0000023 ticarət həcmi nədir?
PC0000023 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PC0000023 bu il daha da yüksələcək?
PC0000023 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PC0000023 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:45:56 (UTC+8)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.545,10
$109.545,10$109.545,10

+1,70%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.825,00
$3.825,00$3.825,00

+1,35%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02911
$0,02911$0,02911

+16,20%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,25
$185,25$185,25

+0,09%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.825,00
$3.825,00$3.825,00

+1,35%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.545,10
$109.545,10$109.545,10

+1,70%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,25
$185,25$185,25

+0,09%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4807
$2,4807$2,4807

+1,09%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18427
$0,18427$0,18427

+1,99%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0046897
$0,0046897$0,0046897

+5.110,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25863
$0,25863$0,25863

+108,42%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,6716
$2,6716$2,6716

+105,79%