TRCR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

Tracer (TRCR) Qiymət Məlumatları (USD)

Tracer (TRCR) canlı qiyməti $0,00567124. TRCR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0055042 və ən yüksək $ 0,0056796 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TRCR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00622076, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00550233 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TRCR son bir saat ərzində +1,98%, 24 saat ərzində +1,47% və son 7 gündə isə -0,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tracer (TRCR) Bazar Məlumatları

Tracer üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,30M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TRCR üzrə dövriyyədə olan təklif 757,87M, ümumi təklif isə 12500000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 70,89M təşkil edir.

Tracer (TRCR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Tracer / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Tracer / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002812594.
Son 60 gündə Tracer / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Tracer / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,47%
30 Gün$ -0,0002812594-4,95%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Tracer (TRCR) Nədir?

Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Tracer (TRCR) Mənbəyi

Tracer Qiymət Proqnozu (USD)

Tracer (TRCR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tracer (TRCR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tracer üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tracer qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TRCR Aktivindən Yerli Valyutalara

Tracer (TRCR) Tokenomikası

Tracer (TRCR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TRCR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Tracer (TRCR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Tracer (TRCR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TRCR qiyməti 0,00567124 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TRCR / USD cari qiyməti nədir?
TRCR / USD cari qiyməti $ 0,00567124 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tracer üçün bazar dəyəri nədir?
TRCR üçün bazar dəyəri $ 4,30M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TRCR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TRCR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 757,87M USD təşkil edir.
TRCR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TRCR ATH qiyməti olan 0,00622076 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TRCR qiyməti (ATL) nədir?
TRCR ATL qiyməti olan 0,00550233 USD dəyərinə endi.
TRCR ticarət həcmi nədir?
TRCR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TRCR bu il daha da yüksələcək?
TRCR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TRCR qiymət proqnozuna baxın.
Tracer (TRCR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

