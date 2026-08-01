Bugünkü canlı Tori Staked trUSD qiyməti 1.015 USD təşkil edir.STRUSD bazar həddi 45,812,266 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində STRUSD - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Tori Staked trUSD qiyməti 1.015 USD təşkil edir.STRUSD bazar həddi 45,812,266 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində STRUSD - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Tori Staked trUSD (STRUSD) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.03% dəyişkənlik ilə $ 1.015 təşkil edir. Cari STRUSD - USD konvertasiya dərəcəsi STRUSD üzrə $ 1.015 təşkil edir.
Tori Staked trUSD hazırda $ 45,812,266 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 45.14M STRUSD dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində STRUSD bazar aktivliyini əks etdirən $ 1.014 (aşağı) və $ 1.015 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 1.015, ən aşağı isə $ 1.008 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində STRUSD son bir saatda +0.00% və son 7 gündə +0.19% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 55.17K səviyyəsinə çatıb.
Tori Staked trUSD (STRUSD) Bazar Məlumatları
$ 45.81M
$ 45.81M$ 45.81M
$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K
$ 45.81M
$ 45.81M$ 45.81M
45.14M
45.14M 45.14M
45,139,228.71132646
45,139,228.71132646 45,139,228.71132646
Tori Staked trUSD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 45.81M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55.17K təşkil edir. STRUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 45.14M, ümumi təklif isə 45139228.71132646 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 45.81M təşkil edir.
Tori Staked trUSD qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1.014
$ 1.014$ 1.014
24 saat Aşağı
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24 saat Yüksək
$ 1.014
$ 1.014$ 1.014
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
+0.00%
+0.03%
+0.19%
+0.19%
Tori Staked trUSD (STRUSD) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Tori Staked trUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.00026692. Son 30 gündə Tori Staked trUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə Tori Staked trUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə Tori Staked trUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0000979064956313.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ +0.00026692
+0.03%
30 Gün
$ 0
--
60 Gün
$ 0
--
90 Gün
$ +0.0000979064956313
+0.00%
Tori Staked trUSD üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Tori Staked trUSD (STRUSD) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, STRUSD üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Tori Staked trUSD (STRUSD) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Tori Staked trUSD qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Tori Staked trUSD qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Tori Staked trUSD Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə STRUSD qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Tori Staked trUSD Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Tori Staked trUSD nə qədər olacaq?
Əgər Tori Staked trUSD illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Tori Staked trUSD qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Tori Staked trUSD nə qədərdir?
Bu gün Tori Staked trUSD qiyməti $ 1.015 təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Tori Staked trUSD Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Tori Staked trUSD davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, STRUSD investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Tori Staked trUSD üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 55.17K dəyərində Tori Staked trUSD son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Tori Staked trUSD qiyməti nə qədərdir?
Canlı STRUSD qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Tori Staked trUSD qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə STRUSD qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Tori Staked trUSD qiymətinə nə təsir edir?
STRUSD qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
69,628.9
+1.58%
ETH
2,267.16
+8.71%
GOLD(XAUT)
4,502.32
+0.61%
USDC
1.00025
-0.02%
SOL
86.55
+5.66%
MEXC-də STRUSD üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və STRUSD/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Tori Staked trUSD qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Tori Staked trUSD qiyməti artacaq?
Tori Staked trUSD qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Tori Staked trUSD (STRUSD) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 05:31:47 (UTC+8)
Tori Staked trUSD (STRUSD) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Tori Staked trUSD haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.