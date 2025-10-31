Bugünkü canlı Tokenize Xchange qiyməti 2,07 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TKX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TKX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tokenize Xchange qiyməti 2,07 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TKX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TKX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TKX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TKX Qiymət Məlumatları

TKX Whitepaper

TKX Rəsmi Veb-saytı

TKX Tokenomikası

TKX Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Tokenize Xchange Logosu

Tokenize Xchange Qiyməti (TKX)

Siyahıya alınmadı

1 TKX / USD Canlı Qiyməti:

$2,07
$2,07$2,07
-1,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Tokenize Xchange (TKX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:44:44 (UTC+8)

Tokenize Xchange (TKX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 2,02
$ 2,02$ 2,02
24 saat Aşağı
$ 2,11
$ 2,11$ 2,11
24 saat Yüksək

$ 2,02
$ 2,02$ 2,02

$ 2,11
$ 2,11$ 2,11

$ 50,43
$ 50,43$ 50,43

$ 0,111255
$ 0,111255$ 0,111255

-0,66%

-1,80%

-3,15%

-3,15%

Tokenize Xchange (TKX) canlı qiyməti $2,07. TKX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 2,02 və ən yüksək $ 2,11 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TKX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 50,43, ən aşağı qiyməti isə $ 0,111255 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TKX son bir saat ərzində -0,66%, 24 saat ərzində -1,80% və son 7 gündə isə -3,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tokenize Xchange (TKX) Bazar Məlumatları

$ 165,37M
$ 165,37M$ 165,37M

--
----

$ 206,73M
$ 206,73M$ 206,73M

80,00M
80,00M 80,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Tokenize Xchange üzrə cari Bazar Dəyəri $ 165,37M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TKX üzrə dövriyyədə olan təklif 80,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 206,73M təşkil edir.

Tokenize Xchange (TKX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Tokenize Xchange / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,037985591083605.
Son 30 gündə Tokenize Xchange / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1531860030.
Son 60 gündə Tokenize Xchange / USD qiymət dəyişikliyi $ -1,2293053110.
Son 90 gündə Tokenize Xchange / USD qiymət dəyişikliyi $ -3,1338432379663915.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,037985591083605-1,80%
30 Gün$ -0,1531860030-7,40%
60 Gün$ -1,2293053110-59,38%
90 Gün$ -3,1338432379663915-60,22%

Tokenize Xchange (TKX) Nədir?

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Tokenize Xchange (TKX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Tokenize Xchange Qiymət Proqnozu (USD)

Tokenize Xchange (TKX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tokenize Xchange (TKX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tokenize Xchange üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tokenize Xchange qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TKX Aktivindən Yerli Valyutalara

Tokenize Xchange (TKX) Tokenomikası

Tokenize Xchange (TKX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TKX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Tokenize Xchange (TKX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Tokenize Xchange (TKX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TKX qiyməti 2,07 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TKX / USD cari qiyməti nədir?
TKX / USD cari qiyməti $ 2,07 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tokenize Xchange üçün bazar dəyəri nədir?
TKX üçün bazar dəyəri $ 165,37M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TKX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TKX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 80,00M USD təşkil edir.
TKX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TKX ATH qiyməti olan 50,43 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TKX qiyməti (ATL) nədir?
TKX ATL qiyməti olan 0,111255 USD dəyərinə endi.
TKX ticarət həcmi nədir?
TKX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TKX bu il daha da yüksələcək?
TKX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TKX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:44:44 (UTC+8)

Tokenize Xchange (TKX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.530,05
$109.530,05$109.530,05

+1,69%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.824,68
$3.824,68$3.824,68

+1,34%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02962
$0,02962$0,02962

+18,24%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,17
$185,17$185,17

+0,04%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.824,68
$3.824,68$3.824,68

+1,34%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.530,05
$109.530,05$109.530,05

+1,69%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,17
$185,17$185,17

+0,04%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4796
$2,4796$2,4796

+1,05%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18422
$0,18422$0,18422

+1,96%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0045980
$0,0045980$0,0045980

+5.008,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0535
$0,0535$0,0535

+1.571,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034062
$0,0000000000000000000000034062$0,0000000000000000000000034062

+581,24%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26121
$0,26121$0,26121

+110,50%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,6255
$2,6255$2,6255

+102,24%