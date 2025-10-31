Bugünkü canlı Titan Token qiyməti 0,00142228 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TNT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TNT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Titan Token qiyməti 0,00142228 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TNT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TNT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Titan Token Qiyməti (TNT)

$0,00142215
-0,80%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Titan Token (TNT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:44:06 (UTC+8)

Titan Token (TNT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0014133
24 saat Aşağı
$ 0,00143473
24 saat Yüksək

$ 0,0014133
$ 0,00143473
$ 0,00371391
$ 0,0013923
-0,00%

-0,86%

-2,19%

-2,19%

Titan Token (TNT) canlı qiyməti $0,00142228. TNT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0014133 və ən yüksək $ 0,00143473 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TNT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00371391, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0013923 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TNT son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -0,86% və son 7 gündə isə -2,19% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Titan Token (TNT) Bazar Məlumatları

$ 142,23K
--
$ 142,23K
100,00M
100.000.000,0
Titan Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 142,23K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TNT üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 142,23K təşkil edir.

Titan Token (TNT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Titan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Titan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000363630.
Son 60 gündə Titan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002778846.
Son 90 gündə Titan Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002943577141764378.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,86%
30 Gün$ -0,0000363630-2,55%
60 Gün$ -0,0002778846-19,53%
90 Gün$ -0,0002943577141764378-17,14%

Titan Token (TNT) Nədir?

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Titan Token (TNT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Titan Token Qiymət Proqnozu (USD)

Titan Token (TNT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Titan Token (TNT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Titan Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Titan Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TNT Aktivindən Yerli Valyutalara

Titan Token (TNT) Tokenomikası

Titan Token (TNT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TNT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Titan Token (TNT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Titan Token (TNT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TNT qiyməti 0,00142228 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TNT / USD cari qiyməti nədir?
TNT / USD cari qiyməti $ 0,00142228 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Titan Token üçün bazar dəyəri nədir?
TNT üçün bazar dəyəri $ 142,23K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TNT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TNT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
TNT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TNT ATH qiyməti olan 0,00371391 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TNT qiyməti (ATL) nədir?
TNT ATL qiyməti olan 0,0013923 USD dəyərinə endi.
TNT ticarət həcmi nədir?
TNT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TNT bu il daha da yüksələcək?
TNT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TNT qiymət proqnozuna baxın.
Titan Token (TNT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

