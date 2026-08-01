Bugünkü canlı this is not a website qiyməti 0 USD təşkil edir.WEBSITE bazar həddi 249,139 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində WEBSITE - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı this is not a website qiyməti 0 USD təşkil edir.WEBSITE bazar həddi 249,139 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində WEBSITE - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı this is not a website (WEBSITE) qiyməti son 24 saat ərzində olan 92.86% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari WEBSITE - USD konvertasiya dərəcəsi WEBSITE üzrə $ 0 təşkil edir.
this is not a website hazırda $ 249,139 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 935.44M WEBSITE dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində WEBSITE bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində WEBSITE son bir saatda +16.75% və son 7 gündə +35.89% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 51.64K səviyyəsinə çatıb.
this is not a website (WEBSITE) Bazar Məlumatları
$ 249.14K
$ 249.14K$ 249.14K
$ 51.64K
$ 51.64K$ 51.64K
$ 249.14K
$ 249.14K$ 249.14K
935.44M
935.44M 935.44M
935,437,745.9490466
935,437,745.9490466 935,437,745.9490466
this is not a website üzrə cari Bazar Dəyəri $ 249.14K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 51.64K təşkil edir. WEBSITE üzrə dövriyyədə olan təklif 935.44M, ümumi təklif isə 935437745.9490466 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 249.14K təşkil edir.
this is not a website qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
+16.75%
+92.86%
+35.89%
+35.89%
this is not a website (WEBSITE) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində this is not a website / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.00013431. Son 30 gündə this is not a website / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə this is not a website / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə this is not a website / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ +0.00013431
+92.86%
30 Gün
$ 0
--
60 Gün
$ 0
--
90 Gün
$ 0
--
this is not a website üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün this is not a website (WEBSITE) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, WEBSITE üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün this is not a website (WEBSITE) qiymət proqnozu
2040-cı ildə this is not a website qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
MEXC alətləri Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində this is not a website qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? this is not a website Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə WEBSITE qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: this is not a website Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 this is not a website nə qədər olacaq?
Əgər this is not a website illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial this is not a website qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün this is not a website nə qədərdir?
Bu gün this is not a website qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də this is not a website Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
this is not a website davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, WEBSITE investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində this is not a website üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 51.64K dəyərində this is not a website son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə this is not a website qiyməti nə qədərdir?
Canlı WEBSITE qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son this is not a website qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə WEBSITE qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində this is not a website qiymətinə nə təsir edir?
WEBSITE qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
69,648.95
+1.61%
ETH
2,268.56
+8.78%
GOLD(XAUT)
4,504.16
+0.65%
USDC
1.00028
-0.01%
SOL
86.62
+5.75%
MEXC-də WEBSITE üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və WEBSITE/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz this is not a website qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il this is not a website qiyməti artacaq?
this is not a website qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün this is not a website (WEBSITE) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-20 05:24:07 (UTC+8)
this is not a website (WEBSITE) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
this is not a website haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.