Bugünkü canlı this coin is so good qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GLAZE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GLAZE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı this coin is so good qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GLAZE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GLAZE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GLAZE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GLAZE Qiymət Məlumatları

GLAZE Rəsmi Veb-saytı

GLAZE Tokenomikası

GLAZE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

this coin is so good Logosu

this coin is so good Qiyməti (GLAZE)

Siyahıya alınmadı

1 GLAZE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+2,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
this coin is so good (GLAZE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:10:32 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2,74%

-3,90%

-3,90%

this coin is so good (GLAZE) canlı qiyməti --. GLAZE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GLAZE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GLAZE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +2,74% və son 7 gündə isə -3,90% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

this coin is so good (GLAZE) Bazar Məlumatları

$ 10,25K
$ 10,25K$ 10,25K

--
----

$ 10,25K
$ 10,25K$ 10,25K

999,56M
999,56M 999,56M

999.560.084,163295
999.560.084,163295 999.560.084,163295

this coin is so good üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,25K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GLAZE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,56M, ümumi təklif isə 999560084.163295 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,25K təşkil edir.

this coin is so good (GLAZE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində this coin is so good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə this coin is so good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə this coin is so good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə this coin is so good / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,74%
30 Gün$ 0-21,58%
60 Gün$ 0-57,79%
90 Gün$ 0--

this coin is so good (GLAZE) Nədir?

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

this coin is so good (GLAZE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

this coin is so good Qiymət Proqnozu (USD)

this coin is so good (GLAZE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? this coin is so good (GLAZE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? this coin is so good üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

this coin is so good qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GLAZE Aktivindən Yerli Valyutalara

this coin is so good (GLAZE) Tokenomikası

this coin is so good (GLAZE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GLAZE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: this coin is so good (GLAZE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü this coin is so good (GLAZE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GLAZE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GLAZE / USD cari qiyməti nədir?
GLAZE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
this coin is so good üçün bazar dəyəri nədir?
GLAZE üçün bazar dəyəri $ 10,25K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GLAZE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GLAZE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,56M USD təşkil edir.
GLAZE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GLAZE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GLAZE qiyməti (ATL) nədir?
GLAZE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GLAZE ticarət həcmi nədir?
GLAZE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GLAZE bu il daha da yüksələcək?
GLAZE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GLAZE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:10:32 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.668,26
$109.668,26$109.668,26

+1,82%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,24
$3.835,24$3.835,24

+1,62%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02750
$0,02750$0,02750

+9,78%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,57
$186,57$186,57

+0,80%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,24
$3.835,24$3.835,24

+1,62%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.668,26
$109.668,26$109.668,26

+1,82%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,57
$186,57$186,57

+0,80%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4982
$2,4982$2,4982

+1,80%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.090,83
$1.090,83$1.090,83

+1,28%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004400
$0,004400$0,004400

-12,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0453
$0,0453$0,0453

+1.315,62%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043800
$0,0043800$0,0043800

+120,21%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26495
$0,26495$0,26495

+113,51%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033129
$0,033129$0,033129

+77,92%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01493
$0,01493$0,01493

+61,75%