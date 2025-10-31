Bugünkü canlı This Can Be Anything qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IMAGINE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IMAGINE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı This Can Be Anything qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IMAGINE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IMAGINE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

This Can Be Anything (IMAGINE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:10:17 (UTC+8)

This Can Be Anything (IMAGINE) Qiymət Məlumatları (USD)

This Can Be Anything (IMAGINE) canlı qiyməti --. IMAGINE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IMAGINE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IMAGINE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,03% və son 7 gündə isə -4,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

This Can Be Anything (IMAGINE) Bazar Məlumatları

This Can Be Anything üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,08K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. IMAGINE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,24M, ümumi təklif isə 999238829.117129 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,08K təşkil edir.

This Can Be Anything (IMAGINE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində This Can Be Anything / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə This Can Be Anything / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə This Can Be Anything / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə This Can Be Anything / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

This Can Be Anything (IMAGINE) Nədir?

$Imagine is a Solana-based memecoin born from the power of dreams, memes, and decentralized hope. Inspired by the limitless potential of internet culture and the imagination of the crypto community, Imagine isn't just a token, it's a movement. With lightning-fast Solana transactions and a community-driven spirit, Imagine lets holders dream big and meme even bigger.

Whether you're here for the vibes, the gains, or just to ride the next rocket to the moon, Imagine invites you to picture a world where memes rule the market and imagination is the only limit.

No roadmap. No promises. Just vibes. Imagine it. Believe it. Meme it.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

This Can Be Anything (IMAGINE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

This Can Be Anything Qiymət Proqnozu (USD)

This Can Be Anything (IMAGINE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? This Can Be Anything (IMAGINE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? This Can Be Anything üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

This Can Be Anything qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IMAGINE Aktivindən Yerli Valyutalara

This Can Be Anything (IMAGINE) Tokenomikası

This Can Be Anything (IMAGINE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IMAGINE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: This Can Be Anything (IMAGINE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü This Can Be Anything (IMAGINE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IMAGINE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IMAGINE / USD cari qiyməti nədir?
IMAGINE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
This Can Be Anything üçün bazar dəyəri nədir?
IMAGINE üçün bazar dəyəri $ 7,08K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IMAGINE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IMAGINE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,24M USD təşkil edir.
IMAGINE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IMAGINE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IMAGINE qiyməti (ATL) nədir?
IMAGINE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
IMAGINE ticarət həcmi nədir?
IMAGINE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
IMAGINE bu il daha da yüksələcək?
IMAGINE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IMAGINE qiymət proqnozuna baxın.
This Can Be Anything (IMAGINE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

