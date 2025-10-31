Bugünkü canlı thesis cat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QUANT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QUANT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı thesis cat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QUANT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QUANT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

QUANT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

QUANT Qiymət Məlumatları

QUANT Rəsmi Veb-saytı

QUANT Tokenomikası

QUANT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

thesis cat Logosu

thesis cat Qiyməti (QUANT)

Siyahıya alınmadı

1 QUANT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
thesis cat (QUANT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:10:08 (UTC+8)

thesis cat (QUANT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00289093
$ 0,00289093$ 0,00289093

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0,61%

+0,61%

thesis cat (QUANT) canlı qiyməti --. QUANT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QUANT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00289093, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QUANT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +0,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

thesis cat (QUANT) Bazar Məlumatları

$ 20,14K
$ 20,14K$ 20,14K

--
----

$ 20,14K
$ 20,14K$ 20,14K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.998.023,0
999.998.023,0 999.998.023,0

thesis cat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,14K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. QUANT üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999998023.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,14K təşkil edir.

thesis cat (QUANT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində thesis cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə thesis cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə thesis cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə thesis cat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-11,59%
60 Gün$ 0-10,85%
90 Gün$ 0--

thesis cat (QUANT) Nədir?

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

thesis cat (QUANT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

thesis cat Qiymət Proqnozu (USD)

thesis cat (QUANT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? thesis cat (QUANT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? thesis cat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

thesis cat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

QUANT Aktivindən Yerli Valyutalara

thesis cat (QUANT) Tokenomikası

thesis cat (QUANT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QUANT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: thesis cat (QUANT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü thesis cat (QUANT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QUANT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QUANT / USD cari qiyməti nədir?
QUANT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
thesis cat üçün bazar dəyəri nədir?
QUANT üçün bazar dəyəri $ 20,14K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QUANT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QUANT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
QUANT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QUANT ATH qiyməti olan 0,00289093 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QUANT qiyməti (ATL) nədir?
QUANT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
QUANT ticarət həcmi nədir?
QUANT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
QUANT bu il daha da yüksələcək?
QUANT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QUANT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:10:08 (UTC+8)

thesis cat (QUANT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

