Bugünkü canlı Thermo Fisher xStock qiyməti 560,62 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TMOX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

Thermo Fisher xStock Qiyməti (TMOX)

Siyahıya alınmadı

1 TMOX / USD Canlı Qiyməti:

$560,62
$560,62$560,62
0,00%1D
mexc
USD
Thermo Fisher xStock (TMOX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:43:28 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 560,62
$ 560,62$ 560,62

$ 464,51
$ 464,51$ 464,51

--

--

+2,04%

+2,04%

Thermo Fisher xStock (TMOX) canlı qiyməti $560,62. TMOX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TMOX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 560,62, ən aşağı qiyməti isə $ 464,51 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TMOX son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +2,04% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Bazar Məlumatları

$ 198,87K
$ 198,87K$ 198,87K

--
----

$ 11,93M
$ 11,93M$ 11,93M

354,73
354,73 354,73

21.271,404323034
21.271,404323034 21.271,404323034

Thermo Fisher xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 198,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TMOX üzrə dövriyyədə olan təklif 354,73, ümumi təklif isə 21271.404323034 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 11,93M təşkil edir.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Thermo Fisher xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Thermo Fisher xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ +115,9278067000.
Son 60 gündə Thermo Fisher xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Thermo Fisher xStock / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +115,9278067000+20,68%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Thermo Fisher xStock (TMOX) Nədir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Thermo Fisher xStock (TMOX) Mənbəyi

Thermo Fisher xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Thermo Fisher xStock (TMOX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Thermo Fisher xStock (TMOX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Thermo Fisher xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Thermo Fisher xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TMOX Aktivindən Yerli Valyutalara

Thermo Fisher xStock (TMOX) Tokenomikası

Thermo Fisher xStock (TMOX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TMOX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Thermo Fisher xStock (TMOX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Thermo Fisher xStock (TMOX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TMOX qiyməti 560,62 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TMOX / USD cari qiyməti nədir?
TMOX / USD cari qiyməti $ 560,62 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Thermo Fisher xStock üçün bazar dəyəri nədir?
TMOX üçün bazar dəyəri $ 198,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TMOX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TMOX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 354,73 USD təşkil edir.
TMOX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TMOX ATH qiyməti olan 560,62 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TMOX qiyməti (ATL) nədir?
TMOX ATL qiyməti olan 464,51 USD dəyərinə endi.
TMOX ticarət həcmi nədir?
TMOX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TMOX bu il daha da yüksələcək?
TMOX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TMOX qiymət proqnozuna baxın.
Thermo Fisher xStock (TMOX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

