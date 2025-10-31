There Will Be Signs Qiyməti (SIGNS)
-0,20%
-4,19%
-7,59%
-7,59%
There Will Be Signs (SIGNS) canlı qiyməti $0,00004806. SIGNS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00004638 və ən yüksək $ 0,00005061 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SIGNS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00011292, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00004638 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, SIGNS son bir saat ərzində -0,20%, 24 saat ərzində -4,19% və son 7 gündə isə -7,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
There Will Be Signs üzrə cari Bazar Dəyəri $ 44,95K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SIGNS üzrə dövriyyədə olan təklif 935,00M, ümumi təklif isə 964919935.283183 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 46,39K təşkil edir.
Bu gün ərzində There Will Be Signs / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə There Will Be Signs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000115398.
Son 60 gündə There Will Be Signs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000186212.
Son 90 gündə There Will Be Signs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00002387552909076303.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-4,19%
|30 Gün
|$ -0,0000115398
|-24,01%
|60 Gün
|$ -0,0000186212
|-38,74%
|90 Gün
|$ -0,00002387552909076303
|-33,19%
Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.
Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.
Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilən və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur.
