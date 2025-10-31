Bugünkü canlı There Will Be Signs qiyməti 0,00004806 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SIGNS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SIGNS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı There Will Be Signs qiyməti 0,00004806 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SIGNS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SIGNS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SIGNS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SIGNS Qiymət Məlumatları

SIGNS Rəsmi Veb-saytı

SIGNS Tokenomikası

SIGNS Qiymət Proqnozu

There Will Be Signs Logosu

There Will Be Signs Qiyməti (SIGNS)

Siyahıya alınmadı

1 SIGNS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,20%1D
There Will Be Signs (SIGNS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:43:22 (UTC+8)

There Will Be Signs (SIGNS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00004638
$ 0,00004638
24 saat Aşağı
$ 0,00005061
$ 0,00005061
24 saat Yüksək

$ 0,00004638
$ 0,00004638

$ 0,00005061
$ 0,00005061

$ 0,00011292
$ 0,00011292$ 0,00011292

$ 0,00004638
$ 0,00004638$ 0,00004638

-0,20%

-4,19%

-7,59%

-7,59%

There Will Be Signs (SIGNS) canlı qiyməti $0,00004806. SIGNS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00004638 və ən yüksək $ 0,00005061 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SIGNS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00011292, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00004638 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SIGNS son bir saat ərzində -0,20%, 24 saat ərzində -4,19% və son 7 gündə isə -7,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

There Will Be Signs (SIGNS) Bazar Məlumatları

$ 44,95K
$ 44,95K

--
----

$ 46,39K
$ 46,39K

935,00M
935,00M 935,00M

964.919.935,283183
964.919.935,283183 964.919.935,283183

There Will Be Signs üzrə cari Bazar Dəyəri $ 44,95K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SIGNS üzrə dövriyyədə olan təklif 935,00M, ümumi təklif isə 964919935.283183 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 46,39K təşkil edir.

There Will Be Signs (SIGNS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində There Will Be Signs / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə There Will Be Signs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000115398.
Son 60 gündə There Will Be Signs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000186212.
Son 90 gündə There Will Be Signs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00002387552909076303.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,19%
30 Gün$ -0,0000115398-24,01%
60 Gün$ -0,0000186212-38,74%
90 Gün$ -0,00002387552909076303-33,19%

There Will Be Signs (SIGNS) Nədir?

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

There Will Be Signs (SIGNS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

There Will Be Signs Qiymət Proqnozu (USD)

There Will Be Signs (SIGNS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? There Will Be Signs (SIGNS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? There Will Be Signs üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

There Will Be Signs qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SIGNS Aktivindən Yerli Valyutalara

There Will Be Signs (SIGNS) Tokenomikası

There Will Be Signs (SIGNS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SIGNS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: There Will Be Signs (SIGNS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü There Will Be Signs (SIGNS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SIGNS qiyməti 0,00004806 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SIGNS / USD cari qiyməti nədir?
SIGNS / USD cari qiyməti $ 0,00004806 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
There Will Be Signs üçün bazar dəyəri nədir?
SIGNS üçün bazar dəyəri $ 44,95K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SIGNS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SIGNS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 935,00M USD təşkil edir.
SIGNS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SIGNS ATH qiyməti olan 0,00011292 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SIGNS qiyməti (ATL) nədir?
SIGNS ATL qiyməti olan 0,00004638 USD dəyərinə endi.
SIGNS ticarət həcmi nədir?
SIGNS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SIGNS bu il daha da yüksələcək?
SIGNS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SIGNS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:43:22 (UTC+8)

There Will Be Signs (SIGNS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

