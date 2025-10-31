Bugünkü canlı Theo Short Duration US Treasury Fund qiyməti 1,012 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində THBILL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də THBILL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Theo Short Duration US Treasury Fund qiyməti 1,012 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində THBILL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də THBILL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

THBILL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

THBILL Qiymət Məlumatları

THBILL Rəsmi Veb-saytı

THBILL Tokenomikası

THBILL Qiymət Proqnozu

Theo Short Duration US Treasury Fund Logosu

Theo Short Duration US Treasury Fund Qiyməti (THBILL)

Siyahıya alınmadı

1 THBILL / USD Canlı Qiyməti:

$1,012
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:43:15 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,005
24 saat Aşağı
$ 1,016
24 saat Yüksək

$ 1,005
$ 1,016
$ 1,11
$ 0,906552
-0,05%

+0,02%

+0,26%

+0,26%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) canlı qiyməti $1,012. THBILL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,005 və ən yüksək $ 1,016 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. THBILL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,11, ən aşağı qiyməti isə $ 0,906552 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, THBILL son bir saat ərzində -0,05%, 24 saat ərzində +0,02% və son 7 gündə isə +0,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Bazar Məlumatları

$ 151,26M
--
$ 151,26M
149,34M
149.344.719,948405
Theo Short Duration US Treasury Fund üzrə cari Bazar Dəyəri $ 151,26M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. THBILL üzrə dövriyyədə olan təklif 149,34M, ümumi təklif isə 149344719.948405 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 151,26M təşkil edir.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Theo Short Duration US Treasury Fund / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00025033.
Son 30 gündə Theo Short Duration US Treasury Fund / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0080379112.
Son 60 gündə Theo Short Duration US Treasury Fund / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0067956812.
Son 90 gündə Theo Short Duration US Treasury Fund / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00025033+0,02%
30 Gün$ +0,0080379112+0,79%
60 Gün$ +0,0067956812+0,67%
90 Gün$ 0--

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Nədir?

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Theo Short Duration US Treasury Fund Qiymət Proqnozu (USD)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Theo Short Duration US Treasury Fund üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Theo Short Duration US Treasury Fund qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

THBILL Aktivindən Yerli Valyutalara

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Tokenomikası

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. THBILL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı THBILL qiyməti 1,012 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
THBILL / USD cari qiyməti nədir?
THBILL / USD cari qiyməti $ 1,012 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Theo Short Duration US Treasury Fund üçün bazar dəyəri nədir?
THBILL üçün bazar dəyəri $ 151,26M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
THBILL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
THBILL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 149,34M USD təşkil edir.
THBILL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
THBILL ATH qiyməti olan 1,11 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı THBILL qiyməti (ATL) nədir?
THBILL ATL qiyməti olan 0,906552 USD dəyərinə endi.
THBILL ticarət həcmi nədir?
THBILL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
THBILL bu il daha da yüksələcək?
THBILL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün THBILL qiymət proqnozuna baxın.
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

