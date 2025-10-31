Bugünkü canlı The Surfing Frenchie qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DALE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DALE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı The Surfing Frenchie qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DALE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DALE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00020315
-12,90%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
The Surfing Frenchie (DALE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:43:08 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0,00162335
$ 0
+0,26%

-12,94%

+21,69%

+21,69%

The Surfing Frenchie (DALE) canlı qiyməti --. DALE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DALE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00162335, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DALE son bir saat ərzində +0,26%, 24 saat ərzində -12,94% və son 7 gündə isə +21,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

The Surfing Frenchie (DALE) Bazar Məlumatları

$ 202,92K
--
$ 202,92K
998,77M
998.770.543,315947
The Surfing Frenchie üzrə cari Bazar Dəyəri $ 202,92K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DALE üzrə dövriyyədə olan təklif 998,77M, ümumi təklif isə 998770543.315947 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 202,92K təşkil edir.

The Surfing Frenchie (DALE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində The Surfing Frenchie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə The Surfing Frenchie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə The Surfing Frenchie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə The Surfing Frenchie / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-12,94%
30 Gün$ 0-7,17%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The Surfing Frenchie (DALE) Nədir?

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

The Surfing Frenchie (DALE) Mənbəyi

The Surfing Frenchie Qiymət Proqnozu (USD)

The Surfing Frenchie (DALE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? The Surfing Frenchie (DALE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? The Surfing Frenchie üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

The Surfing Frenchie qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DALE Aktivindən Yerli Valyutalara

The Surfing Frenchie (DALE) Tokenomikası

The Surfing Frenchie (DALE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DALE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: The Surfing Frenchie (DALE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü The Surfing Frenchie (DALE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DALE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DALE / USD cari qiyməti nədir?
DALE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
The Surfing Frenchie üçün bazar dəyəri nədir?
DALE üçün bazar dəyəri $ 202,92K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DALE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DALE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,77M USD təşkil edir.
DALE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DALE ATH qiyməti olan 0,00162335 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DALE qiyməti (ATL) nədir?
DALE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DALE ticarət həcmi nədir?
DALE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DALE bu il daha da yüksələcək?
DALE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DALE qiymət proqnozuna baxın.
The Surfing Frenchie (DALE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

