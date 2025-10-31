Bugünkü canlı THE SUBSTANCE qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOSE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOSE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı THE SUBSTANCE qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində DOSE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də DOSE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

THE SUBSTANCE Logosu

THE SUBSTANCE Qiyməti (DOSE)

Siyahıya alınmadı

1 DOSE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-7,40%1D
mexc
USD
THE SUBSTANCE (DOSE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:43:00 (UTC+8)

THE SUBSTANCE (DOSE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0010989
$ 0,0010989$ 0,0010989

$ 0
$ 0$ 0

-0,83%

-7,42%

-8,46%

-8,46%

THE SUBSTANCE (DOSE) canlı qiyməti --. DOSE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. DOSE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0010989, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, DOSE son bir saat ərzində -0,83%, 24 saat ərzində -7,42% və son 7 gündə isə -8,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

THE SUBSTANCE (DOSE) Bazar Məlumatları

$ 72,65K
$ 72,65K$ 72,65K

--
----

$ 72,65K
$ 72,65K$ 72,65K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.996.224,349174
999.996.224,349174 999.996.224,349174

THE SUBSTANCE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 72,65K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. DOSE üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999996224.349174 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 72,65K təşkil edir.

THE SUBSTANCE (DOSE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində THE SUBSTANCE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə THE SUBSTANCE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə THE SUBSTANCE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə THE SUBSTANCE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,42%
30 Gün$ 0-10,12%
60 Gün$ 0-24,83%
90 Gün$ 0--

THE SUBSTANCE (DOSE) Nədir?

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

THE SUBSTANCE (DOSE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

THE SUBSTANCE Qiymət Proqnozu (USD)

THE SUBSTANCE (DOSE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? THE SUBSTANCE (DOSE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? THE SUBSTANCE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

THE SUBSTANCE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

DOSE Aktivindən Yerli Valyutalara

THE SUBSTANCE (DOSE) Tokenomikası

THE SUBSTANCE (DOSE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. DOSE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: THE SUBSTANCE (DOSE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü THE SUBSTANCE (DOSE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı DOSE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
DOSE / USD cari qiyməti nədir?
DOSE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
THE SUBSTANCE üçün bazar dəyəri nədir?
DOSE üçün bazar dəyəri $ 72,65K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
DOSE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
DOSE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
DOSE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
DOSE ATH qiyməti olan 0,0010989 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı DOSE qiyməti (ATL) nədir?
DOSE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
DOSE ticarət həcmi nədir?
DOSE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
DOSE bu il daha da yüksələcək?
DOSE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün DOSE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:43:00 (UTC+8)

THE SUBSTANCE (DOSE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

