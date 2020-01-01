THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomikası
Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum RETIREMENT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
RETIREMENT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq RETIREMENT tokenomikasını başa düşdünüzsə, RETIREMENT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
RETIREMENT Qiymət Proqnozu
RETIREMENT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? RETIREMENT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.