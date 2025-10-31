Bugünkü canlı The Orange Era qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ORANGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ORANGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı The Orange Era qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ORANGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ORANGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ORANGE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ORANGE Qiymət Məlumatları

ORANGE Rəsmi Veb-saytı

ORANGE Tokenomikası

ORANGE Qiymət Proqnozu

The Orange Era Logosu

The Orange Era Qiyməti (ORANGE)

Siyahıya alınmadı

1 ORANGE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-5,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
The Orange Era (ORANGE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:42:53 (UTC+8)

The Orange Era (ORANGE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00484745
$ 0,00484745$ 0,00484745

$ 0
$ 0$ 0

-0,80%

-5,53%

-5,71%

-5,71%

The Orange Era (ORANGE) canlı qiyməti --. ORANGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ORANGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00484745, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ORANGE son bir saat ərzində -0,80%, 24 saat ərzində -5,53% və son 7 gündə isə -5,71% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

The Orange Era (ORANGE) Bazar Məlumatları

$ 46,50K
$ 46,50K$ 46,50K

--
----

$ 46,50K
$ 46,50K$ 46,50K

999,63M
999,63M 999,63M

999.627.388,02129
999.627.388,02129 999.627.388,02129

The Orange Era üzrə cari Bazar Dəyəri $ 46,50K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ORANGE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,63M, ümumi təklif isə 999627388.02129 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 46,50K təşkil edir.

The Orange Era (ORANGE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində The Orange Era / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə The Orange Era / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə The Orange Era / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə The Orange Era / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,53%
30 Gün$ 0-77,69%
60 Gün$ 0-85,41%
90 Gün$ 0--

The Orange Era (ORANGE) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

The Orange Era (ORANGE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

The Orange Era Qiymət Proqnozu (USD)

The Orange Era (ORANGE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? The Orange Era (ORANGE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? The Orange Era üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

The Orange Era qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ORANGE Aktivindən Yerli Valyutalara

The Orange Era (ORANGE) Tokenomikası

The Orange Era (ORANGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ORANGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: The Orange Era (ORANGE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü The Orange Era (ORANGE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ORANGE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ORANGE / USD cari qiyməti nədir?
ORANGE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
The Orange Era üçün bazar dəyəri nədir?
ORANGE üçün bazar dəyəri $ 46,50K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ORANGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ORANGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,63M USD təşkil edir.
ORANGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ORANGE ATH qiyməti olan 0,00484745 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ORANGE qiyməti (ATL) nədir?
ORANGE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ORANGE ticarət həcmi nədir?
ORANGE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ORANGE bu il daha da yüksələcək?
ORANGE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ORANGE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:42:53 (UTC+8)

The Orange Era (ORANGE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

