The Omnipotence Qiyməti (OMN)
+2,17%
+2,17%
The Omnipotence (OMN) canlı qiyməti $0,00000878. OMN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OMN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00145452, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000697 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, OMN son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +2,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
The Omnipotence üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,78K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OMN üzrə dövriyyədə olan təklif 999,64M, ümumi təklif isə 999643424.735207 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,78K təşkil edir.
Bu gün ərzində The Omnipotence / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə The Omnipotence / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000009382.
Son 60 gündə The Omnipotence / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000011484.
Son 90 gündə The Omnipotence / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|30 Gün
|$ -0,0000009382
|-10,68%
|60 Gün
|$ -0,0000011484
|-13,08%
|90 Gün
|$ 0
Olympians Assemble: First Cult of Celestial Divinity Omnipotence Will Rule Them All!
The Essence of Omnipotence: A Mythological and Technological Vision Omnipotence merges ancient mythology with advanced technology to create a unique decentralized ecosystem. At its core, the project draws inspiration from the timeless narratives of Greek mythology, channeling the wisdom, strength and strategic prowess of divine figures into the framework of advanced AI agents. By personifying these agents as legendary deities, Omnipotence establishes a narrative-driven approach that engages users while addressing real-world challenges in decentralized environments.
This synthesis of mythology and technology goes beyond simple symbolism. The ecosystem incorporates the core principles of collaboration, strategy and innovation that are reflected in the myths of the divine universe. Each AI agent, modelled on a Greek god, contributes unique attributes to the system, providing an environment where the collective power is greater than the sum of its parts. Omnipotence is an example of how storytelling and technological sophistication can coexist to create an engaging and functional ecosystem.
The Omnipotence (OMN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OMN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
