Bugünkü canlı the most watched egg qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EGG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EGG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

the most watched egg Logosu

the most watched egg Qiyməti (EGG)

Siyahıya alınmadı

1 EGG / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
the most watched egg (EGG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:09:16 (UTC+8)

the most watched egg (EGG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0012292
$ 0,0012292$ 0,0012292

$ 0
$ 0$ 0

+0,20%

-2,75%

-19,71%

-19,71%

the most watched egg (EGG) canlı qiyməti --. EGG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EGG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0012292, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EGG son bir saat ərzində +0,20%, 24 saat ərzində -2,75% və son 7 gündə isə -19,71% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

the most watched egg (EGG) Bazar Məlumatları

$ 12,00K
$ 12,00K$ 12,00K

--
----

$ 12,00K
$ 12,00K$ 12,00K

969,70M
969,70M 969,70M

969.699.937,916035
969.699.937,916035 969.699.937,916035

the most watched egg üzrə cari Bazar Dəyəri $ 12,00K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EGG üzrə dövriyyədə olan təklif 969,70M, ümumi təklif isə 969699937.916035 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,00K təşkil edir.

the most watched egg (EGG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində the most watched egg / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə the most watched egg / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə the most watched egg / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə the most watched egg / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,75%
30 Gün$ 0-78,90%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

the most watched egg (EGG) Nədir?

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

the most watched egg (EGG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

the most watched egg Qiymət Proqnozu (USD)

the most watched egg (EGG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? the most watched egg (EGG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? the most watched egg üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

the most watched egg qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EGG Aktivindən Yerli Valyutalara

the most watched egg (EGG) Tokenomikası

the most watched egg (EGG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EGG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: the most watched egg (EGG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü the most watched egg (EGG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EGG qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EGG / USD cari qiyməti nədir?
EGG / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
the most watched egg üçün bazar dəyəri nədir?
EGG üçün bazar dəyəri $ 12,00K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EGG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EGG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 969,70M USD təşkil edir.
EGG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EGG ATH qiyməti olan 0,0012292 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EGG qiyməti (ATL) nədir?
EGG ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
EGG ticarət həcmi nədir?
EGG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EGG bu il daha da yüksələcək?
EGG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EGG qiymət proqnozuna baxın.
the most watched egg (EGG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

