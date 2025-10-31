Bugünkü canlı the mascot of crypto qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CANDLE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CANDLE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı the mascot of crypto qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CANDLE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CANDLE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CANDLE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CANDLE Qiymət Məlumatları

CANDLE Rəsmi Veb-saytı

CANDLE Tokenomikası

CANDLE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

the mascot of crypto Logosu

the mascot of crypto Qiyməti (CANDLE)

Siyahıya alınmadı

1 CANDLE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
the mascot of crypto (CANDLE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:09:08 (UTC+8)

the mascot of crypto (CANDLE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,38%

+1,38%

the mascot of crypto (CANDLE) canlı qiyməti --. CANDLE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CANDLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CANDLE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

the mascot of crypto (CANDLE) Bazar Məlumatları

$ 5,96K
$ 5,96K$ 5,96K

--
----

$ 5,96K
$ 5,96K$ 5,96K

998,71M
998,71M 998,71M

998.711.203,454255
998.711.203,454255 998.711.203,454255

the mascot of crypto üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,96K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CANDLE üzrə dövriyyədə olan təklif 998,71M, ümumi təklif isə 998711203.454255 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,96K təşkil edir.

the mascot of crypto (CANDLE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində the mascot of crypto / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə the mascot of crypto / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə the mascot of crypto / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə the mascot of crypto / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-15,97%
60 Gün$ 0-32,50%
90 Gün$ 0--

the mascot of crypto (CANDLE) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

the mascot of crypto (CANDLE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

the mascot of crypto Qiymət Proqnozu (USD)

the mascot of crypto (CANDLE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? the mascot of crypto (CANDLE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? the mascot of crypto üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

the mascot of crypto qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CANDLE Aktivindən Yerli Valyutalara

the mascot of crypto (CANDLE) Tokenomikası

the mascot of crypto (CANDLE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CANDLE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: the mascot of crypto (CANDLE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü the mascot of crypto (CANDLE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CANDLE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CANDLE / USD cari qiyməti nədir?
CANDLE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
the mascot of crypto üçün bazar dəyəri nədir?
CANDLE üçün bazar dəyəri $ 5,96K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CANDLE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CANDLE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,71M USD təşkil edir.
CANDLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CANDLE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CANDLE qiyməti (ATL) nədir?
CANDLE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CANDLE ticarət həcmi nədir?
CANDLE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CANDLE bu il daha da yüksələcək?
CANDLE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CANDLE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:09:08 (UTC+8)

the mascot of crypto (CANDLE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.629,17
$109.629,17$109.629,17

+1,78%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,88
$3.832,88$3.832,88

+1,56%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02800
$0,02800$0,02800

+11,77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,35
$186,35$186,35

+0,68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0001
$1,0001$1,0001

+0,02%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,88
$3.832,88$3.832,88

+1,56%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.629,17
$109.629,17$109.629,17

+1,78%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,35
$186,35$186,35

+0,68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4965
$2,4965$2,4965

+1,74%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.083,78
$1.083,78$1.083,78

+0,63%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004400
$0,004400$0,004400

-12,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0439
$0,0439$0,0439

+1.271,87%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043445
$0,0043445$0,0043445

+118,42%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27024
$0,27024$0,27024

+117,77%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033450
$0,033450$0,033450

+79,64%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01480
$0,01480$0,01480

+60,34%