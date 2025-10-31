Bugünkü canlı The Last Job qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QUIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QUIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı The Last Job qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QUIT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QUIT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

The Last Job Qiyməti (QUIT)

1 QUIT / USD Canlı Qiyməti:

+12,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
The Last Job (QUIT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:42:38 (UTC+8)

The Last Job (QUIT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,10%

+12,22%

-63,75%

-63,75%

The Last Job (QUIT) canlı qiyməti --. QUIT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QUIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QUIT son bir saat ərzində -0,10%, 24 saat ərzində +12,22% və son 7 gündə isə -63,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

The Last Job (QUIT) Bazar Məlumatları

--
----

The Last Job üzrə cari Bazar Dəyəri $ 134,44K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. QUIT üzrə dövriyyədə olan təklif 989,79M, ümumi təklif isə 989793848.672166 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 134,44K təşkil edir.

The Last Job (QUIT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində The Last Job / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə The Last Job / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə The Last Job / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə The Last Job / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+12,22%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The Last Job (QUIT) Nədir?

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

The Last Job (QUIT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

The Last Job Qiymət Proqnozu (USD)

The Last Job (QUIT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? The Last Job (QUIT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? The Last Job üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

The Last Job qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

QUIT Aktivindən Yerli Valyutalara

The Last Job (QUIT) Tokenomikası

The Last Job (QUIT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QUIT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: The Last Job (QUIT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü The Last Job (QUIT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QUIT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QUIT / USD cari qiyməti nədir?
QUIT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
The Last Job üçün bazar dəyəri nədir?
QUIT üçün bazar dəyəri $ 134,44K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QUIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QUIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 989,79M USD təşkil edir.
QUIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QUIT ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QUIT qiyməti (ATL) nədir?
QUIT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
QUIT ticarət həcmi nədir?
QUIT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
QUIT bu il daha da yüksələcək?
QUIT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QUIT qiymət proqnozuna baxın.
The Last Job (QUIT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

