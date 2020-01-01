the honest guy (THGUY) Tokenomikası
Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions
the honest guy (THGUY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
the honest guy (THGUY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum THGUY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
THGUY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq THGUY tokenomikasını başa düşdünüzsə, THGUY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.