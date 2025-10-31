Bugünkü canlı the great extraction qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı the great extraction qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TGE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TGE Qiymət Məlumatları

TGE Rəsmi Veb-saytı

TGE Tokenomikası

TGE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

the great extraction Logosu

the great extraction Qiyməti (TGE)

Siyahıya alınmadı

1 TGE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+1,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
the great extraction (TGE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:08:47 (UTC+8)

the great extraction (TGE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,47%

-4,88%

-4,88%

the great extraction (TGE) canlı qiyməti --. TGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TGE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +1,47% və son 7 gündə isə -4,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

the great extraction (TGE) Bazar Məlumatları

$ 10,38K
$ 10,38K$ 10,38K

--
----

$ 10,38K
$ 10,38K$ 10,38K

999,40M
999,40M 999,40M

999.399.547,696153
999.399.547,696153 999.399.547,696153

the great extraction üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,38K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TGE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,40M, ümumi təklif isə 999399547.696153 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,38K təşkil edir.

the great extraction (TGE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində the great extraction / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə the great extraction / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə the great extraction / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə the great extraction / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,47%
30 Gün$ 0+0,38%
60 Gün$ 0-12,85%
90 Gün$ 0--

the great extraction (TGE) Nədir?

THE GREAT EXTRACTION IS UPON US https://x.com/i/communities/1942410711625523398

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

the great extraction (TGE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

the great extraction Qiymət Proqnozu (USD)

the great extraction (TGE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? the great extraction (TGE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? the great extraction üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

the great extraction qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TGE Aktivindən Yerli Valyutalara

the great extraction (TGE) Tokenomikası

the great extraction (TGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: the great extraction (TGE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü the great extraction (TGE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TGE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TGE / USD cari qiyməti nədir?
TGE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
the great extraction üçün bazar dəyəri nədir?
TGE üçün bazar dəyəri $ 10,38K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,40M USD təşkil edir.
TGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TGE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TGE qiyməti (ATL) nədir?
TGE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TGE ticarət həcmi nədir?
TGE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TGE bu il daha da yüksələcək?
TGE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TGE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:08:47 (UTC+8)

the great extraction (TGE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.629,18
$109.629,18$109.629,18

+1,78%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,78
$3.832,78$3.832,78

+1,56%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02800
$0,02800$0,02800

+11,77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,36
$186,36$186,36

+0,69%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,78
$3.832,78$3.832,78

+1,56%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.629,18
$109.629,18$109.629,18

+1,78%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,36
$186,36$186,36

+0,69%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4967
$2,4967$2,4967

+1,74%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.083,48
$1.083,48$1.083,48

+0,60%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004400
$0,004400$0,004400

-12,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0459
$0,0459$0,0459

+1.334,37%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043543
$0,0043543$0,0043543

+118,91%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26621
$0,26621$0,26621

+114,52%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033495
$0,033495$0,033495

+79,88%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01480
$0,01480$0,01480

+60,34%