Bugünkü canlı The Final Quarter qiyməti 0,00003762 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində Q4 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də Q4 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı The Final Quarter qiyməti 0,00003762 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində Q4 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də Q4 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Q4 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

Q4 Qiymət Məlumatları

Q4 Rəsmi Veb-saytı

Q4 Tokenomikası

Q4 Qiymət Proqnozu

The Final Quarter Logosu

The Final Quarter Qiyməti (Q4)

Siyahıya alınmadı

1 Q4 / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,40%1D
mexc
USD
The Final Quarter (Q4) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:42:23 (UTC+8)

The Final Quarter (Q4) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00003601
$ 0,00003601$ 0,00003601
24 saat Aşağı
$ 0,00004222
$ 0,00004222$ 0,00004222
24 saat Yüksək

$ 0,00003601
$ 0,00003601$ 0,00003601

$ 0,00004222
$ 0,00004222$ 0,00004222

$ 0,00089243
$ 0,00089243$ 0,00089243

$ 0,00003477
$ 0,00003477$ 0,00003477

+0,27%

+0,10%

-53,10%

-53,10%

The Final Quarter (Q4) canlı qiyməti $0,00003762. Q4 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003601 və ən yüksək $ 0,00004222 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. Q4 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00089243, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003477 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, Q4 son bir saat ərzində +0,27%, 24 saat ərzində +0,10% və son 7 gündə isə -53,10% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

The Final Quarter (Q4) Bazar Məlumatları

$ 37,61K
$ 37,61K$ 37,61K

--
----

$ 37,61K
$ 37,61K$ 37,61K

999,73M
999,73M 999,73M

999.733.866,129347
999.733.866,129347 999.733.866,129347

The Final Quarter üzrə cari Bazar Dəyəri $ 37,61K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. Q4 üzrə dövriyyədə olan təklif 999,73M, ümumi təklif isə 999733866.129347 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 37,61K təşkil edir.

The Final Quarter (Q4) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində The Final Quarter / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə The Final Quarter / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000327361.
Son 60 gündə The Final Quarter / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə The Final Quarter / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,10%
30 Gün$ -0,0000327361-87,01%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The Final Quarter (Q4) Nədir?

The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.

The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.

The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

The Final Quarter (Q4) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

The Final Quarter Qiymət Proqnozu (USD)

The Final Quarter (Q4) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? The Final Quarter (Q4) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? The Final Quarter üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

The Final Quarter qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Q4 Aktivindən Yerli Valyutalara

The Final Quarter (Q4) Tokenomikası

The Final Quarter (Q4) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. Q4 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: The Final Quarter (Q4) Haqq;nda Suallar

Bugünkü The Final Quarter (Q4) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı Q4 qiyməti 0,00003762 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
Q4 / USD cari qiyməti nədir?
Q4 / USD cari qiyməti $ 0,00003762 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
The Final Quarter üçün bazar dəyəri nədir?
Q4 üçün bazar dəyəri $ 37,61K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
Q4 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
Q4 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,73M USD təşkil edir.
Q4 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
Q4 ATH qiyməti olan 0,00089243 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı Q4 qiyməti (ATL) nədir?
Q4 ATL qiyməti olan 0,00003477 USD dəyərinə endi.
Q4 ticarət həcmi nədir?
Q4 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
Q4 bu il daha da yüksələcək?
Q4 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün Q4 qiymət proqnozuna baxın.
The Final Quarter (Q4) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

