Bugünkü canlı the face of sarcasm qiyməti 0,00005638 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KAPPA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KAPPA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

the face of sarcasm Qiyməti (KAPPA)

1 KAPPA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,70%1D
the face of sarcasm (KAPPA) Canlı Qiymət Qrafiki
the face of sarcasm (KAPPA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,18%

-4,61%

-6,88%

-6,88%

the face of sarcasm (KAPPA) canlı qiyməti $0,00005638. KAPPA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00005486 və ən yüksək $ 0,00006033 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KAPPA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0059343, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00005486 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KAPPA son bir saat ərzində -0,18%, 24 saat ərzində -4,61% və son 7 gündə isə -6,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

the face of sarcasm (KAPPA) Bazar Məlumatları

--
----

the face of sarcasm üzrə cari Bazar Dəyəri $ 37,69K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KAPPA üzrə dövriyyədə olan təklif 668,81M, ümumi təklif isə 668811173.605112 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 37,69K təşkil edir.

the face of sarcasm (KAPPA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində the face of sarcasm / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə the face of sarcasm / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000310687.
Son 60 gündə the face of sarcasm / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000286926.
Son 90 gündə the face of sarcasm / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00012621238345722951.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,61%
30 Gün$ -0,0000310687-55,10%
60 Gün$ -0,0000286926-50,89%
90 Gün$ -0,00012621238345722951-69,12%

the face of sarcasm (KAPPA) Nədir?

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Rəsmi Veb-sayt

the face of sarcasm Qiymət Proqnozu (USD)

the face of sarcasm (KAPPA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? the face of sarcasm (KAPPA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? the face of sarcasm üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

the face of sarcasm qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KAPPA Aktivindən Yerli Valyutalara

the face of sarcasm (KAPPA) Tokenomikası

the face of sarcasm (KAPPA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KAPPA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: the face of sarcasm (KAPPA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü the face of sarcasm (KAPPA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KAPPA qiyməti 0,00005638 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KAPPA / USD cari qiyməti nədir?
KAPPA / USD cari qiyməti $ 0,00005638 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
the face of sarcasm üçün bazar dəyəri nədir?
KAPPA üçün bazar dəyəri $ 37,69K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KAPPA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KAPPA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 668,81M USD təşkil edir.
KAPPA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KAPPA ATH qiyməti olan 0,0059343 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KAPPA qiyməti (ATL) nədir?
KAPPA ATL qiyməti olan 0,00005486 USD dəyərinə endi.
KAPPA ticarət həcmi nədir?
KAPPA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KAPPA bu il daha da yüksələcək?
KAPPA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KAPPA qiymət proqnozuna baxın.
the face of sarcasm (KAPPA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

