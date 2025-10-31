Bugünkü canlı The book of SOL qiyməti 0,00009386 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SCRIPT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SCRIPT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı The book of SOL qiyməti 0,00009386 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SCRIPT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SCRIPT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SCRIPT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SCRIPT Qiymət Məlumatları

SCRIPT Rəsmi Veb-saytı

SCRIPT Tokenomikası

SCRIPT Qiymət Proqnozu

The book of SOL Logosu

The book of SOL Qiyməti (SCRIPT)

1 SCRIPT / USD Canlı Qiyməti:

USD
The book of SOL (SCRIPT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:42:09 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-5,52%

-8,71%

-8,71%

The book of SOL (SCRIPT) canlı qiyməti $0,00009386. SCRIPT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00009334 və ən yüksək $ 0,00009947 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SCRIPT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00043616, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00009334 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SCRIPT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -5,52% və son 7 gündə isə -8,71% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

The book of SOL (SCRIPT) Bazar Məlumatları

The book of SOL üzrə cari Bazar Dəyəri $ 65,70K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SCRIPT üzrə dövriyyədə olan təklif 699,94M, ümumi təklif isə 699941629.92969 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 65,70K təşkil edir.

The book of SOL (SCRIPT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində The book of SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə The book of SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000397804.
Son 60 gündə The book of SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000697350.
Son 90 gündə The book of SOL / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,52%
30 Gün$ -0,0000397804-42,38%
60 Gün$ -0,0000697350-74,29%
90 Gün$ 0--

The book of SOL (SCRIPT) Nədir?

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

The book of SOL (SCRIPT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

The book of SOL Qiymət Proqnozu (USD)

The book of SOL (SCRIPT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? The book of SOL (SCRIPT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? The book of SOL üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

The book of SOL qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

The book of SOL (SCRIPT) Tokenomikası

The book of SOL (SCRIPT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SCRIPT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: The book of SOL (SCRIPT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü The book of SOL (SCRIPT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SCRIPT qiyməti 0,00009386 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SCRIPT / USD cari qiyməti nədir?
SCRIPT / USD cari qiyməti $ 0,00009386 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
The book of SOL üçün bazar dəyəri nədir?
SCRIPT üçün bazar dəyəri $ 65,70K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SCRIPT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SCRIPT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 699,94M USD təşkil edir.
SCRIPT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SCRIPT ATH qiyməti olan 0,00043616 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SCRIPT qiyməti (ATL) nədir?
SCRIPT ATL qiyməti olan 0,00009334 USD dəyərinə endi.
SCRIPT ticarət həcmi nədir?
SCRIPT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SCRIPT bu il daha da yüksələcək?
SCRIPT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SCRIPT qiymət proqnozuna baxın.
The book of SOL (SCRIPT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

