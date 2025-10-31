Bugünkü canlı The Bonk Prophecy qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PROPHECY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PROPHECY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı The Bonk Prophecy qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PROPHECY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PROPHECY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PROPHECY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PROPHECY Qiymət Məlumatları

PROPHECY Rəsmi Veb-saytı

PROPHECY Tokenomikası

PROPHECY Qiymət Proqnozu

The Bonk Prophecy Logosu

The Bonk Prophecy Qiyməti (PROPHECY)

Siyahıya alınmadı

1 PROPHECY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
The Bonk Prophecy (PROPHECY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:08:32 (UTC+8)

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00156111
$ 0,00156111$ 0,00156111

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3,67%

+3,67%

The Bonk Prophecy (PROPHECY) canlı qiyməti --. PROPHECY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PROPHECY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00156111, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PROPHECY son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +3,67% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Bazar Məlumatları

$ 21,25K
$ 21,25K$ 21,25K

--
----

$ 21,25K
$ 21,25K$ 21,25K

954,21M
954,21M 954,21M

954.207.095,368061
954.207.095,368061 954.207.095,368061

The Bonk Prophecy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 21,25K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PROPHECY üzrə dövriyyədə olan təklif 954,21M, ümumi təklif isə 954207095.368061 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,25K təşkil edir.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində The Bonk Prophecy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə The Bonk Prophecy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə The Bonk Prophecy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə The Bonk Prophecy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-18,11%
60 Gün$ 0-50,65%
90 Gün$ 0--

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

The Bonk Prophecy Qiymət Proqnozu (USD)

The Bonk Prophecy (PROPHECY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? The Bonk Prophecy (PROPHECY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? The Bonk Prophecy üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

The Bonk Prophecy qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PROPHECY Aktivindən Yerli Valyutalara

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Tokenomikası

The Bonk Prophecy (PROPHECY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PROPHECY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: The Bonk Prophecy (PROPHECY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü The Bonk Prophecy (PROPHECY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PROPHECY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PROPHECY / USD cari qiyməti nədir?
PROPHECY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
The Bonk Prophecy üçün bazar dəyəri nədir?
PROPHECY üçün bazar dəyəri $ 21,25K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PROPHECY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PROPHECY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 954,21M USD təşkil edir.
PROPHECY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PROPHECY ATH qiyməti olan 0,00156111 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PROPHECY qiyməti (ATL) nədir?
PROPHECY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PROPHECY ticarət həcmi nədir?
PROPHECY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PROPHECY bu il daha da yüksələcək?
PROPHECY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PROPHECY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:08:32 (UTC+8)

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilən və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.

